Lazza in concerto a Roma: informazioni e scaletta

Lazza sbarca nella Capitale per prendere parte all’evento Rock in Roma: andiamo a scoprire la scaletta dello show.

Lazza prosegue nel suo tour e si appresta a esibirsi all’ippodromo delle Capannelle di Roma. Il rapper è tra i protagonisti della corposissima line up di Rock in Roma, uno degli eventi più attesi di quest’estate musicale nella Capitale e in generale in Italia. Lazza è reduce da un concerto pazzesco al Carroponte di Milano, dove ci sono stati tantissimi ospiti e ora il rapper vuole fare il bis a Roma, per un’altra nottata magica dopo quella milanese. Andiamo a scoprire tutte le info e la possibile scaletta della serata.

Lazza: la scaletta e le informazioni del concerto a Roma

Martedì 21 giugno dunque Lazza sarà protagonista del concerto all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Largo spazio sarà dato sicuramente ai brani del suo ultimo album, Sirio, un cd che ha ottenuto un successo incredibile. Sin dal suo debutto, Sirio si è piazzato in vetta alle classifiche, mettendo tutte le tracce del disco nella top 50 di Spotify. Il cd è rimasto a lungo in vetta e ancora oggi, a mesi dalla sua uscita, è tra le prime posizioni nelle classifiche degli album più ascoltati.

Un grande successo per il rapper, che ha avuto la sua consacrazione con Sirio, il terzo album della sua carriera. Prima ci sono stati Zzala e Re Mida, i due cd che hanno lanciato la sua stella, che ora sta brillando grazie al tour in giro per l’Italia. Per Lazza è all’orizzonte un’altra grande notte a Roma e come detto in scaletta ci saranno sicuramente i brani di Sirio, ma anche successi del passato. Si prospetta uno show di alto livello, di cui poi noi di Contrataque faremo un report visto che saremo presenti sul luogo. Non perdetevi dunque tutti gli aggiornamenti sul concerto romano di Lazza.