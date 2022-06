Al posto tuo trama e cast del film con Luca Argentero

- Advertisement -

Al posto tuo è un film del 2016 con Luca Argentero protagonista, per la regia di Max Croci. Ecco la trama e il cast completo della pellicola.

Cosa succederebbe se due persone l’una completamente all’opposto dell’altra si scambiassero la vita anche solo per pochi giorni? Ecco l’idea alla base di Al posto tuo, il film del 2016 con Luca Argentero e Stefano Fresi, diretto da Max Croci (Poli opposti, La verità, vi spiego, sull’amore).

Vediamo assieme la trama nel dettaglio e il cast completo di questa pellicola.

Al posto tuo: la trama del film

Luca Molteni e Rocco Fontana sono entrambi direttori creativi in aziende che producono sanitari, ma sono uno all’opposto dell’altro: il primo è un affascinante archietto donnaiolo che vive da solo in una casa tecnologicamente all’avanguardia, mentre il secondo un normale geometra che trascorre una vita ordinaria assieme alla moglie Claudia e ai loro tre figli.

Quando le rispettive aziende arrivano a fondersi, solo uno dei due potrà mantenere il suo lavoro, e la nuova direttrice, la signora Welter, propone un originale metodo per selezionare il migliore tra i due: far scambiare le vite tra i due candidati per una settimana.

Al posto tuo: il cast del film

Le vicende del film diretto da Max Croci e scritto da Massimo De Nicola e Umberto Marino ruotano attorno al terzetto di protagonisti, i due rivali Luca Argentero (Saturno contro, Noi e la Giulia) e Stefano Fresi (Smetto quando voglio, Noi e la Giulia), oltre alla moglie di quest’ultimo, interpretata da Ambra Angiolini (Saturno contro, Immaturi). Ecco il cast completo di Al posto tuo.

LUCA ARGENTERO – Luca Molteni

STEFANO FRESI – Rocco Fontana

AMBRA ANGIOLINI – Claudia

SERENA ROSSI – Anna

GRAZIA SCHIAVO – Ines

FIORETTA MARI – Erminia

LIVIO BESHIR – Artois

CAROLINA POCCIONI – Alice

MARCO TODISCO – Salvo

GIULIETTA REBEGGIANI – Sarah

GUALTIERO BURZI – Bellatreccia

PIA LANCIOTTI – signora Welter

GIULIA GRECO – Mara

NICOLA STRAVALACI – Rosario

HARUIKO YAMANOUCHI – dottor Shimura

ANGELA MELILLO – Alba

ROBERTA GARZIA – Melania

RICCARDO MANDOLINI – Salvo