The New World – Il nuovo mondo come finisce

The New World – Il nuovo mondo è un film del 2005 diretto da Terence Malick, che racconta la celebre storia di Pocahontas nel tipico stile del regista.

La storia di Pocahontas è una delle più note e apprezzate di sempre, tanto che ne è stato tratto anche un celebre film Disney. La versione di Terence Malick (La rabbia giovane, I giorni del cielo, La sottile linea rossa) è sicuramente una delle più particolari, nello stile tipicamente intimista e riflessivo dell’acclamato regista statunitense.

The New World – Il nuovo mondo si basa innanzitutto su un’accurata ricostruzione storica del periodo e della vita di Pocahontas, interpretata dalla quindicenne Q’orianka Kilcher, e quindi si estende oltre la nota storia d’amore con il capitano John Smith. Vediamo allora come finisce il film.

The New World – Il nuovo mondo: il finale del film

Dopo l’addio di John Smith, che si fa credere morto, Pocahontas conoscerà un nuovo colono inglese, John Rolfe, che s’innamora subito di lei e le chiede di sposarlo e seguirlo in Inghilterra. La ragazza è titubante, perché in cuor suo ama ancora John, ma alla fine accetta.

In Europa, la nativa americana diventa rapidamente una celebrità, al punto da arrivare a incontrare la regina. La sua fama si diffonde in tutto il Paese, arrivando anche alle orecchie di John Smith: quando Pocahontas scopre che l’uomo è vivo, accetta di incontrarlo, con il consenso di John Rolfe.

Il confronto tra i due è molto sofferto e romantico, e si chiude con una riappacificazione, ma alla fine la ragazza torna da suo marito. Pocahontas morirà poi sulla via del ritorno nelle Americhe, dopo aver contratto la polmonite.