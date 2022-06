Le colline bruciano trama e come finisce

- Advertisement -

Le colline bruciano è un film western del 1956 diretto da Stuart Heisler, con Tab Hunter e Natalie Wood protagonisti. Ecco la trama e il finale del film.

Pomeriggio in salsa western su Rete 4, con un classico come Le colline bruciano (titolo originale: The Burning Hills), diretto da un veterano come Stuart Heisler (La chiave di vetro, Una donna distrusse, Tutto finì alle sei), qui alla sua ultima regia cinematografica.

Tratto dal romanzo omonimo del celebre scrittore western Louis L’Amour, inizialmente era stato pensato per avere come protagonisti Gary Cooper e Katy Jurado, ma alla fine la produzione ha optato su altri nomi: Tab Hunter è Trace Jordan, Natalie Wood è Maria Colton, e l’ex-bambino prodigio Skip Homeier è il villain Jack Sutton.

Le colline bruciano: la trama del film

Quando suo fratello viene ucciso e i suoi cavalli rubati, Trace Jordan decide di seguire le tracce lasciate dai tre aggressori fino a trovarli e vendicarsi. Arriva così nel villaggio di Esperanza, dove un vecchio e malridotto ufficio dello sceriffo lo accoglie, facendogli capire che chi l’unica legge è quella dettata dal criminale Joe Sutton.

È Sutton, infatti, ad aver ordinato il furto di cavalli e l’assassinio del fratello di Trace, e adesso ha marchiato le bestie per farle passare per sue. Trace affronta l’uomo e gli spara, ferendolo gravamente, e poi parte per raggiungere il più vicino forte dell’esercito e chiedere aiuto per liberare Esperanza. Sulle sue tracce, però, si mettono il figlio del suo nemico, Jack Sutton, e la sua banda, pronti a impedirgli di avvertire le autorità.

Le colline bruciano: come finisce il film

Ferito durante la fuga, Trace deve trovare rifugio in un posto sicuro, avendo gli uomini di Jack Sutton alle calcagna, con il ragazzo che sente di dover dimostrare al padre di poter risolvere questo grattacapo.

Nella sua fuga, Trace ha però trovato l’aiuto di una ragazza messicana, Maria: tra i due presto nascerà un forte sentimento, che darà a Trace una nuova ragione per sopravvivere. Insieme, i due riusciranno a sconfiggere Jack Sutton e la sua banda, e riportare la pace a Esperanza.