Tomb Raider chi è Alicia Vikander attrice che fa Lara Croft

Da Angelina Jolie ad Alicia Vikander: chi è l’attrice che interpreta Lara Croft e chi è suo marito? Ultime notizie sull’atteso sequel.

Quando si parla di Alicia Vikander il primo film che viene in mente è Tomb Raider di Roar Roar Uthaug, uscito al cinema nel 2018. Non la sua pellicola migliore ma di certo una delle più discusse e note. Con questo tentativo di riadattamento del celebre personaggio videoludico si attua una rivoluzione. Lara Croft prende le forme della sua nuova versione da console e PC. È pronta a sporcarsi molto di più le mani, senza quella necessità d’essere sempre avvenente anche quando è nella giungla. Un passaggio di consegne importante, dai due film con Angelina Jolie, del 2001 e del 2003 (Lara Croft: Tomb Raider e Tomb Raider – La culla della vita), a questo esperimento con Alicia Vikander. Fisicità differenti e personaggi raccontati in maniera opposta. Il risultato? Un film dalla sceneggiatura scontata, con poco ritmo nella parte centrale ma con una protagonista calata al meglio nella parte. La Lara Croft di Alicia Vikander non ha paura di mostrare i muscoli e d’essere une femme fatale non potrebbe importarle di meno. Un approccio che ha intrigato alcuni e deluso altri. C’è però chi spera nel sequel, protagonista compresa.

Alicia Vikander chi è

Nata a Goteborg il 3 ottobre 1988, Alicia Vikander è una celebre attrice svedese. Ha iniziato il suo percorso con serie e film svedesi, per poi fare il proprio esordio in una produzione internazionale con Anna Karenina e Royal Affair. Quest’ultimo inizia ad aprile le porte di Hollywood, seppur non quelle principali. Si inizia a parlare di lei, anche perché viene candidata a diversi premi, compreso il BAFTA come miglior attrice emergente. La pellicola è del tutto in danese e lei ha dovuto apprendere la lingua tanto per recitare quanto per tutta la fase promozionale.

Si fa ulteriormente apprezzare in Son of a Gun, con Ewan McGregor, dopo aver ottenuto i complimenti da Martin Scorsese. Il suo primo film da protagonista è La luce sugli oceani. Una pellicola importante per la sua carriera e vita privata. Recita con Rachel Weisz e Michael Fassbender, che diventerà suo marito in seguito. Guardando al grande pubblico, Ex Machina è il film che la fa notare, Operazione U.N.C.L.E. ne mostra il lato ironico e The Danish Girl quello drammatico. Non che prima non si fosse cimentata in parti di particolare profondità, ma questi titoli raggiungono un pubblico maggiore. L’ultimo, in particolare, la vede vincere il suo primo e unico Oscar come miglior attrice non protagonista.

Un’incoronazione che generalmente porta a una sovraesposizione. Qualcosa che accade inizialmente ma non fino in fondo. La vediamo ben calata nel proprio territorio, ovvero i drammi, da Il sapore del successo al già citato La luce sugli oceani, da La ragazza dei tulipani a Euphoria, fino a Submergence. Tenta il grande salto con Tomb Raider, che non le offre l’eco mediatica sperata, per poi tornare a scegliere con cura film che fossero adatti al suo talento e stile, come Blue Bayou del 2021. I suoi fan la rivedranno presto ma sul piccolo schermo. Interpreta infatti Mira Harberg nella serie TV Irma Vep, in Italia dal 3 agosto su Sky Atlantic. Il suo personaggio è quello di un’attrice americana reduce da uno scandalo mediatico. Giunta a Parigi per recitare in un remake, nel ruolo di Irma Vep, vedrà il confine tra realtà e finzione farsi sempre più sottile.

Alicia Vikander vita privata

Come detto, La luce sugli oceani è un film chiave tanto per la sua carriera quanto per la sua vita privata. Sul set interpreta Isabel Graysmark Sherbourne mentre Michael Fassbender è Tom Sherbourne. I due interpretano marito e moglie ed entrambi percepiscono una scintilla. Dall’autunno 2014 iniziano a frequentarsi, provando in tutti i modi a tutelare la loro relazione dai riflettori dei media. Dopo tre anni d’amore, hanno deciso di sposarsi il 14 ottobre 2017 a Ibiza. Una coppia tanto riservata e attenta alla tutela della propria privacy che la gravidanza di lei è giunta come una sorpresa enorme per la stampa, venuta a conoscenza del fatto solo quando lei si è sentita pronta a parlarne sul finire del 2021, molti mesi dopo la nascita del bambino.

Tomb Raider 2 Alicia Vikander: sequel

Vi sono chance di vedere Tomb Raider 2 con Alicia Vikander? Sono anni che si parla di un sequel e l’attrice premio Oscar ha più volte confermato la propria disponibilità nel tornare a interpretare il ruolo. Di recente è tornata a commentare la vicenda, offrendo una spiegazione al blocco del progetto. Misha Green, autrice di Lovecraft Country, era stata incaricata di scrivere e dirigere il sequel del film del 2018. L’attrice ha però spiegato a Entertainment Weekly come l’acquisizione di MGM da parte di Amazon abbia messo tutto in pausa. Ogni progetto dovrà essere rivalutato: “Io e Misha siamo pronte. È tutto nelle mani di qualcun altro, per essere onesti”.