Cast Away storia vera: il dramma dietro il film con Tom Hanks

Cast Away si rifà ad una storia vera? Il dramma che si nasconde dietro il film che ha visto come protagonosta assoluto Tom Hanks

Un film tra i più visti “Cast Away“, il film che narra l’avventura di Chuck Noland, ex dirigente della Fed Ex, che, in seguito ad un disastro aereo resta disperso su un’isola, da solo. Almeno una volta nella vita tutti abbiamo pensato di essere vittime di incidenti simili e, magari, vivere un’esperienza del genere.

Anche solo pensarci, magari scherzando su cosa si vorrebbe al seguito in caso di una tragedia simile. Tom Hanks, nel film, ha interpretato il personaggio in maniera magistrale, conquistando anche una nomination agli Oscar nelle vesti di miglior attore (ma la statuetta finì a Russell Crowe per “Il Gladiatore”).

Era il 2000 e Tom Hanks, per recitare quella parte, fu costertto anche a lavorare in maniera massiccia sul suo fisico. Ma “Cast Away“, nella realtà, è davvero esistito? Una domanda a cui abbiamo una risposta, seppur non definitiva. Il film è frutto di fantasia, ma l’avventura è ispirata ad alcuni episodi accaduti nella realtà, in primis alla disavventura di Selkirk, marinaio britannico, raccontato nel romanzo di Daniel Defoe del 1719 Robinson Crusoe.

Simile, invece, la storia di Jose Salvador Alvarenga, pescatore messicano che sopravvisse alle onde del mare per 13 mesi finendo poi su un atollo delle Isole Marshall. La disavventura del pescatore messicano, ritrovato in condizioni fisiche davvero impressionanti, è però successiva al film, avvenuta nel periodo 21 dicembre 2012 fino al 30 gennaio 2014.

Cast Away, quanti chili ha perso Tom Hansk per girare il film

L’interpretazione di Tom Hanks, dicevamo, fu davvero magistrale. Il film è di fatto un pezzo raro della storia del cinema, così come le doti attorial di hansk che è stato messo a dura prova dalla pellicola non solo dal punto di vista artistico ma anche fisico.

D’altronde interpretare un personaggio che resta su un’isola deserta da solo per lunghi anni impone un certo tipo di fisico, “modellato” dall’attore per esigenze di copione. Il film ha avuto due momenti differenti nella quale è stato girato. Hanks, nel momento della pre-produzione nel 1998, ingrassò di ben 23 chili per la prima parte del film.

L seconda, quella del suo vissuto sull’isola in solitaria, è stata girata poi dopo ben 13 mesi. Il motivo? E’ stato dato il tempo necessario a Tom Hanks di dimagrire in maniera massiccia, con 25 chili persi, necessari per rivestire la parte del naufrago. Al contempo, l’attore si è anche fatto crescere sia i capelli che la barba, fino all’aspetto che poi abbiamo visto nel film.