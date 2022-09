Benvenuti al Nord dove è stato girato: le vere location

Benvenuti al Nord è un film del 2012 diretto da Luca Miniero, con Claudio Bisio e Alessandro Siani: ecco le vere location in cui è ambientato il film.

Il successo di Benvenuti al Sud, remake italiano della commedia francese di Dany Boon Giù al Nord, è stato tale che due anni dopo Luca Miniero è tornato sul set assieme a Claudio Bisio e Alessandro Siani per dirigere un seguito del film: e così, nel 2012 i personaggi Alberto Colombo e Mattia Volpe che si ritrovano di nuovo a lavorare e vivere assieme, ma stavolta non a Castellabate, bensì a Milano!

Ma dov’è ambientato davvero questo secondo capitolo della storia scritta e diretta da Luca Miniero? Per scoprirlo, non avete da continuare a leggere questo articolo!

Benvenuti al Nord: le vere location del film

Come detto, Benvenuti al Nord è ambientato principalmente a Milano, sede dell’ufficio postale in cui lavora Alberto Colombo (Claudio Bisio), e dove arriverà eccezionalmente anche il co-protagonista Mattia Volpe. Gran parte di queste location si trova effettivamente a Milano, come ad esempio la corte in cui vivono Alberto e Silvia: è la Cassina de’ Pomm in via Melchiorre Gioia (anche se la torre dell’Unicredit che si nota alle spalle è stata aggiunta digitalmente, dato che in realtà si trova in un’altra zona di Milano, nei pressi di Porta Garibaldi).

Il paesino di montagna in cui i due protagonisti del film si riappacificano con le rispettive mogli, invece, è sito in tutt’altra zona: è il borgo di Piobbico, località di nemmeno 2.000 abitanti che si trova nella provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche.

Tutte le altre location della pellicola ambientate al Sud, al paese originario di Mattia Volpe, recuperano invece la stessa ambientazione del film precedente, com’è facile immaginare, ovvero il paese di Castellabate, in provincia di Salerno, in Campania.