Irene Papas chi era Penelope: altro che età causa morte la malattia

Chi era Irene Papas, la celebre attrice greca scomparsa oggi all’età di 96 anni? Scopriamo che film ha fatto e la causa della morte.

Si è spenta oggi, all’età di 96 anni, la grande attrice greca Irene Papas, una delle più note e apprezzate interpreti del cinema europeo della seconda metà del Novecento. Ad annunciarlo ci ha pensato il Ministero della Cultura greco, ricondiviso come fonte prima da tutti i principali media del Paese ellenico, e poi da quelli internazionali.

Star di fama mondiale con una carriera durata oltre 70 anni, l’interprete originaria del villaggio di Chiliomodi, nel Peloponneso, stesso luogo in cui ha trascorso gli ultimi giorni di vita, Irene Papas era da tempo affetta dalla sindrome di Alzheimer, cosa che l’aveva spinta a ritirarsi dalle scene: dal 2004, quando era apparsa nel film Ecuba co-diretto assieme a Giuliana Berlinguer, non recitava più.

Irene Papas che film ha fatto

Una lunga e onorata carriera, iniziata in patria nel 1948 ma poi sviluppatasi soprattutto nel cinema italiano, dove debuttò nel 1953 in Una di quelle, per la regia di Aldo Fabrizi. Da quel momento, l’attrice ellenica si è affermata come una delle maggiori interpreti in Europa, arrivando a Hollywood già nel 1956, interpretando La legge del capestro di Robert Wise.

Irene Papas ha saputo destreggiarsi in vari ruoli e generi, spaziando dal cinema più commerciale, di ambientazione storica o dai toni thriller (Teodora, imperatrice di Bisanzio di Riccardo Freda, 1954; Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci, 1972), fino a produzioni più impegnate (I cannoni di Navarone di J. Lee Thompson, 1961; Cristo si è fermato ad Eboli di Francesco Rosi, 1979; Il leone del deserto di Moustapha Akkad, 1981).

La sua fama è legata in Italia soprattutto al ruolo di Penelope nel celebre sceneggiato televisivo della Rai sull’Odissea, del 1968. A livello internazionale, invece, ha legato il suo nome ad alcuni dei più grandi successi del cinema d’autore greco, come Zorba il greco di Michael Cacoyannis (1964) e Z – L’orgia del potere di Costa-Gavras (1969).

Irene Papas figli e amori

Donna di straordinaria bellezza e dal grande carisma e valore artistico, Irene Papas è stata chiacchierata, nel corso della sua vita, anche per le diverse relazioni sentimentali. La più nota è senza dubbio la lunga relazione col collega statunitense Marlon Brando, iniziata nel 1954 e all’epoca tenuta segreta: l’attrice l’ha svelata solo cinquant’anni dopo, in seguito alla morte di Brando.

A quei tempi, aveva da poco divorziato dal suo primo marito, il regista greco Alkis Papas (da cui ha preso il cognome: alla nascita, lei si chiamava Irene Lelekou), sposato nel 1947 e lasciato quattro anni dopo. Nel 1957 sposò poi il produttore José Kohn, ma anche questa relazione non durò a lungo. Non ha mai avuto figli.