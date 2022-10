Chi è Valentina Bellè, l’attrice che nel film Il Divin Codino interpreta la moglie di Roberto Baggio? Scopriamolo insieme

È stato uno dei grandi eventi di Netflix del maggio 2021, e adesso finalmente approda anche in chiaro, questa sera su Canale 5: stiamo parlando de Il Divin Codino, il film diretto da Letizia Lamartire che racconta la vita e la carriera del celebre calciatore Roberto Baggio.

Accanto al protagonista Andrea Arcangeli, in un ruolo importante anche se per certi versi marginale, troviamo Valentina Bellè, un’attrice italiana piuttosto nota, che recita nella parte della moglie di Roberto Baggio, Andreina Fabbri, sposata all’ormai ex-calciatore veneto dal 1989 e a cui ha dato tre figli. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Valentina Bellè, la moglie di Baggio ne Il Divin Codino

Valentina Bellè è nata a Verona il 16 aprile 1992 da padre italiano e madre tedesca, e fin da giovanissima è stata appassionata di arte e recitazione. Subito dopo il liceo, ha iniziato a lavorare come modella, fino a che non si è avvicinata al mondo della recitazione attraverso… la musica: è infatti apparsa come attrice nel videoclip del brano Arriverà, dei Modà ed Emma, nel 2010.

Dopo questa esperienza, si è trasferita a New York per studiare alla prestigiosa accademia per attori Lee Strasberg; due anni dopo è rientrata in Italia per frequentare altri corsi specializzati e iniziare a lavorare a teatro, anche se inizialmente come traduttrice. Successivamente, ha studiato ancora alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra e poi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

La sua carriera nel cinema è iniziata nel 2014, recitando nel film La buca di Daniele Ciprì e, nello stesso anno, ne La vita oscena di Renato De Maria. Dopo aver esordito anche in televisione, ha lavorato con altri importanti registi del grande schermo, come i fratelli Taviani (Meraviglioso Bocaccio, Una questione privata), Claudio Amendola (Il permesso – 48 ore fuori), Fabio Resinaro (Dolceroma) e Donato Carrisi (L’uomo del labirinto).

I maggiori successi, Valentina Bellè li ha però ottenuti a livello televisivo, prima con un ruolo abbastanza importante nella prima stagione della serie storia I Medici, dove interpretava Lucrezia Tornabuoni, e poi nel film tv del 2018 Fabrizio De André – Principe libero, in cui recitava nella parte della cantante Dori Ghezzi, storica compagna del protagonista. È anche apparsa in produzioni straniere, come ad esempio la miniserie del 2019 diretta da George Clooney Catch-22, e quest’anno è nella seconda stagione di Romulus, la serie storica di Matteo Rovere prodotta da Sky, dove di nuovo recita accanto ad Andrea Arcangeli, protagonista de Il Divin Codino.