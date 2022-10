Benjamin Mascolo chi è l’attore e cantante ex Benji e Fede

Chi è Benjamin Mascolo, 29 anni, e cosa fa oggi l’ex membro del duo Benji & Fede. Per lui si sono aperte le porte degli Stati Uniti e del cinema.

Nato a Modena il 20 giugno 1993, Benjamin Mascolo, 29 anni, è stato per molto tempo conosciuto come Benji, del duo Benji & Fede. Oggi è un cantante solista, tra le altre cose, e ha come nuovo nome d’arte B3N. È di origine italo-australiana, cosa che in molti potrebbero non sapere. Suo padre è italiano, mentre sua madre è nata in Australia. Proprio qui il cantante di Moscow Mule ha studiato per due anni, vivendo nella capitale della Tasmania, a Hobart. Il 2010 è l’anno che di fatto gli ha cambiato la vita. Ha infatti conosciuto Federico Rossi online. In seguito i due hanno deciso di cimentarsi in quest’avventura musicale, fondando il duo Benji & Fede. Hanno mosso i primi passi su YouTube, facendosi notare da un pubblico di giovanissimi, soprattutto femminile. Pubblicano diverse cover e nel 2014 Benjamin Mascolo e il suo collega provano il grande salto, presentandosi tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo dell’anno seguente. Non riescono però a superare le selezioni. Non si danno per vinti e in realtà il 2015 è il loro grande anno, quello dell’esplosione del singolo Tutto d’un fiato. Durante un tour, un talent scout della Warner li nota e arriva così il loro gran salto di qualità.

A Sanremo ci finiscono nel 2016, dalla porta principale. Grandi successi, concerti, tour e tanto gossip, fino per Benji & Fede alla decisione nel febbraio 2020 di separarsi. Era tempo di porre fine al sodalizio per mettersi alla prova con carriere da solisti. Tra i due si ha avuta l’impressione che Benjamin Mascolo fosse il più deciso a intraprendere questo nuovo capitolo sperimentando anche nel campo della recitazione. A febbraio 2021, un anno dopo, è infatti uscito il suo primo album come B3N, California, composto da 6 brani inediti. Un titolo non casuale, considerando come la sua nuova vita lo abbia portato negli Stati Uniti.

Benjamin Mascolo fidanzata e malattia

Cambiato un po’ tutto nella vita di Benjamin Mascolo in poco tempo. Sul fronte lavorativo è uscito il documentario Ben Respira, su Amazon Prime Video, incentrato sulla vita dell’artista. In questo prodotto ha raccontato la sua rara malattia polmonare, che in teoria avrebbe dovuto impedirgli di correre. Un limite che è Benji riuscito a superare, al punto da cimentarsi oggi in delle maratone a dir poco probanti. La sua è stata uan durissima battaglia. Ma da cosa è stata provocata l’istocisti polmonare? Mascolo ne ha parlato in prima persona, spiegando come tutto sia riconducibile a uno stile di vita del tutto sbagliato e al troppo fumo, di sigaretta e non solo. Si è così ritrovato intubato in terapia intensiva per settimane. Da allora tutto è cambiato per il l’attore di Time is Up. Ha giurato che non avrebbe più fumato in vita sua, avendo rispetto del suo corpo.

Il documentario di Benjamin affronta anche il tema del suo nuovo percorso musicale, così come l’amore per la sua fidanzata Bella Thorne. Di lui si è parlato molto sul fronte gossip, a partire dalla sua relazione con l’attrice Demetria Avincola. Nel 2018 però i due si sono lasciati e Mascolo ha ritrovato la felicità al fianco dell’attrice americana Bella Thorne, con la quale ha anche girato un film, Time is Up, il cui secondo capitolo ha fatto il suo esordio su Prime Video. Una relazione differente da tutte le sue precedenti. Vivono infatti in Paesi differenti, anche se spesso ci cimentano in viaggi tra Italia e Stati Uniti. A ciò si aggiunge però il fatto che per la prima volta Benjamin Mascolo non sia in una relazione monogama. Bella Thorne si è sempre dichiarata pansessuale, bisessuale e poligama. Un amore libero e privo di barriere, con i due attori che si sono conosciuti via Instagram.

L’iniziativa l’avrebbe presa lei nel 2016, commentando una foto del cantante. Hanno poi annunciato la loro storia via social, pubblicando la foto di un bacio durante il festival del Coachella. Insieme hanno anche vissuto un momento molto delicato, quando il profilo Snapchat di Bella è stato hackerato. La giovane ha deciso di condividere da sé quelle foto intime rubate, non accettando il ricatto subito. Benjamin Mascolo le è stato al fianco in questa difficile fase, lanciando come lei dei messaggi importanti in merito a questa vera e propria piaga, vissuta da tantissimi online. Tutto sembrava andare per il meglio, con l’annuncio ricorrente su un loro possibile matrimonio. A giugno 2022 Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno però annunciato d’essersi lasciati. Una vita separata, la loro, con impegni lavorativi che li costringevano a stare per troppo tempo distanti. Tre anni d’amore e un rapporto che oggi resta profondo e indissolubile.