Matilde Gioli fidanzato Alessandro chi è: uniti nel lavoro

Matilde Gioli è una nota attrice italiana protagonista di fiction di punta. Chi è il fidanzato Alessandro conosciuto per caso

Nata a Milano il 2 settembre 1989, Matilde Gioli (vero nome Matilde Lojacono) fidanzata con Alessandro, è una nota attrice italiana di 33 anni, che si è fatta conoscere soprattutto a partire dal 2014, quando apparve come protagonista femminile del dramma di Paolo Virzì Il capitale umano, oltre che in un episodio di Gomorra – La serie. Da allora, ha vinto parecchi premio come attrice emergente, prendendo parte negli anni successivi a diversi altri film, tra i quali ricordiamo sicuramente Belli di papà di Guido Chiesa (2015), The Startup di Alessandro D’Alatri (2017), Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi (2018), È per il tuo bene di Rolando Ravello (2020) e Tramite amicizia di Alessandro Siani (2023). Oltre a questo, a lavorato anche il televisione, prima come valletta della nuova edizione di Rischiatutto, nel 2016, poi conducendo il primo reality show di Netflix Italia Summer Job (2022), e poi recintando nella fiction Rai Fernanda (2023).

Sul fronte sentimentale, Matilde Gioli è invece notoriamente legata ad Alessandro Marcucci, come si evince da diverse foto presenti sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice milanese. La coppia è uscita allo scoperto con una foto pubblicata sui social di Matilde Gioli nell’estate del 2021, in cui apparivano insieme mentre festeggiavano la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. L’attrice ha successivamente spiegato come si sono conosciuti: è successo durante una pausa dalla riprese della serie Doc – Nelle tue mani 2. Aveva voglia di staccare un po’ facendo una bella passeggiata a cavallo, così ha cercato su internet dove era possibile poter fare questa escursione a Roma. L’attrice ha trovato subito il numero di telefono di un istruttore che di lì a poco sarebbe diventato il suo fidanzato. Matilde Gioli è rimasta folgorata da Alessandro per il suo temperamento, è riuscito a tenerle testa. Di lavoro il compagno del volto di Doc si occupa di addestrate e donare cavalli selvaggi. In Passato nessun uomo era riuscito a “metterla in riga” come dichiarato dalla stessa conduttrice dei David di Donatello 2023. Ogni volta tendeva sempre a sfuggire, con il suo fidanzato attuale non è successo. Alessandro Marcucci, infatti, è un istruttore di equitazione romano, e anche Matilde Gioli è appassionata di passeggiate a cavallo.

Negli scorsi mesi è circolata online una voce secondo cui la coppia sarebbe in crisi, ma è stata prontamente smentita. A fine febbraio, la redazione di Fanpage.it aveva rivelato che in base ad alcune fonti private era venuta a conoscenza di una crisi nella relazione tra i due, comprovata dalla recente mancanza di foto pubblicate online in cui Matilde e Alessandro apparivano insieme. A inizio marzo, però, è stata proprio l’attrice italiana a smentire l’indiscrezione, mettendo online una foto di loro di nuovo l’una accanto all’altro: “L’amore è difficile perché: è una delle pochissime cose capaci di aprire una ferita nell’identità protetta dell’individuo” recitava la didascalia.

Matilde Gioli figli

Matilde Gioli, quindi, continua a essere sentimentalmente legata ad Alessandro Marcucci, di professione insegnante di equitazione, con cui è fidanzata dal 2021. I due sono una coppia ma non sono sposati e nemmeno hanno figli. L’attrice 33enne milanese non ha nemmeno mai avuto figli dalle sue precedenti relazioni nonostante i fan pensino che abbia una bambina. Probabilmente si è fatta confusione, come spesso accade, tra la Gioli e il personaggio che interpreta in Doc, incinta al termine della prima stagione della fiction cult di Rai 1. A Nuovo tv ha dichiarato di essere pronta a diventare mamma. La sua è una splendida famiglia numerosa e le piacerebbe poter replicare vivendo le stesse emozioni che ha ricevuto grazie a suo fratello e sua sorella.