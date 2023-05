Yesterday film chi interpreta John Lennon: non piace al figlio

Yesterday è un film del 2019 diretto da Danny Boyle, che ruota attorno alle canzoni dei Beatles. Chi è l’attore che interpreta John Lennon

Jack Malik è un cantautore sfortunato e squattrinato, ma dopo un incidente avvenuto durante un blackout globale si risveglia in un mondo indistinguibile da quello in cui viveva prima, se non fosse per un dettaglio: i Beatles non sono mai esistiti. Da questo piccolo spunto narrativo nasce Yesterday, il film del 2019 diretto da Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire, Steve Jobs) con protagonisti Himesh Patel e Lily James.

La pellicola segue dunque la rapida ascesa di Jack verso l’Olimpo delle grandi star della musica pop globale, riutilizzando tutti i brani dei Beatles che solo lui conosce, tra cui appunto anche la celebre canzone del 1965 composta da Paul McCartney. Ma nel corso del film c’è anche occasione per un incontro molto toccante tra il protagonista e John Lennon, il celebre leader dei Beatles in realtà morto assassinato l’8 dicembre 1980 a New York. Dopo il lancio del suo primo album, Jack incontra due fan che si rivelano essere le uniche altre due persone al mondo a ricordarsi dei Beatles, e che lo ringraziano per tenere in qualche modo vivo il ricordo di quelle canzoni. I due gli danno quindi l’indirizzo di John Lennon, che non essendo mai divenuto il cantante della band di Liverpool non è mai nemmeno divenuto famoso ed è ancora vivo. Jack incontra così il suo mito, a cui chiede se ha avuto una vita di successo: Lennon gli risponde semplicemente che ha vissuto felicemente, assieme alla donna che amava.

Yesterday la reazione del figlio di John Lennon

L’attore che interpreta John Lennon in Yesterday è Robert Carlyle, interprete scozzese di Glasgow classe 1961. Carlyle è noto soprattutto per ruoli nel cinema indipendente britannico, avendo lavorato con registi come Ken Loach e Antonia Bird. Il suo ruolo più celebre è però senza dubbio quello di Begbie in Trainspotting (1996), il film che ha dato la fama a Danny Boyle, che è appunto il regista anche di Yesterday. Robert Carlyle è tornato a intrpretare lo stesso personaggio anche nel film T2 – Trainspotting 2, nel 2017.

La scena dell’incontro tra Jack e John Lennon è una di quelle generalmente più apprezzate dal pubblico di Yesterday, e anche da molti fan dei Beatles. Ma al figlio di John Lennon, Julian, essa non è affatto piaciuta. Il ragazzo che oggi fa il cantautore e chitarrista come il suo celebre papà ha stimato molto il film, apprezzandone l’idea della trama molto originale e la vibrante colonna sonora. Al figlio di Lennon però non è andata giù la presenza di suo padre nella pellicola in versione futuristica, ancora vivo perché non diventato famoso. Per Julian vedere John Lennon anziano al cinema in Yesterday, tra i settanta e gli ottanta anni, non stella della musica vivere in Irlanda è sembrato molto strano, innappropriato, non solo per il finale del film in sè ma anche per quanto lo ha colpito questa ricostruzione. I fan dei Beatles, come sempre, si sono divisi sulla vicenda.