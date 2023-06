Il faro dei ricordi trama: da quale libro è tratto

Il faro dei ricordi è un film tv del 2021 diretto da Rich Newey, con Sam Page e Sarah Drew. La pellicola è tratta da un romanzo: scopriamo quale e chi è l’autore.

Il vita di Jack Armstrong subisce un brutto colpo, con la morte della moglie Lizzie, che lo spinge a prendere un drastico cambiamento. Da poco uscito da una seria malattia, Jack decide di partire con i figli Mikki e Tyler e trasferirsi sull’oceano per una vacanza nella cittadina di Channing, dov’era cresciuta la moglie defunta. I tre si ritrovano a essere ospitati dai nonni materni in una vecchia e semplice casa a palafitta sul mare, che Lizzie chiamava “il Castello“. Qui, però, Jack decide anche di iniziare a lavorare per rimettere in funzione il faro sul molo, di proprietà della famiglia di Lizzie e che la donna considerava legato a tanti momenti felici del suo passato. La nuova vita della famiglia Armstrong porterà a tanti positivi cambiamenti, anche grazie alle strane visioni che Jack ha di sua moglie, divenuta una sorta di consigliera. Sarà sempre lei, alla fine, a spingerlo a dichiararsi a Jenna, una donna che lavora al bar del paese.

È questa la trama de Il faro dei ricordi (titolo originale: One Summer), il film tv del 2021 diretto da Rich Newey, conosciuto per aver diretto un episodio della serie tv Blindspot (2016) e il film Killing Eleanor (2020). È andato in onda originariamente negli Stati Uniti su Hallmark Channell. Il film si basa sulla sceneggiatura scritta da Maria Nation, già autrice dei copioni dei film Il mio amico Nanuk (2014) e A spasso con Bob (2016), ma non si tratta di un osggetto originale, bensì è tratto da un libro. L’opera che ha ispirato il film di Rich Newey è infatti un libro intitolato One Summer, scritto nel 2011 da Dave Baldacci.

Questo romanzo è ancora inedito in Italia, ma avuto un discreto successo negli Stati Uniti, sebbene sia molto diverso dalle tipiche opere del 62enne autore della Virginia. Baldacci è infatti noto per essere principalmente un prolifico scrittore di romanzi thriller, come il cult Il potere assoluto del 1996 (poi divenuto un film, intitolato Potere assoluto e uscito nel 1997, diretto e interpretato da Clint Eastwood), Il controllo totale, Il candidato e Cani da guardia. Inoltre, lo scrittore originario di Richmond ha anche già flirtato col cinema in passato anche per aver scritto il prima persona la sceneggiatura del film del 2013 Mai lontano da qui.

Il faro dei ricordi cast

Il cast de Il faro dei ricordi comprende alcuni nomi noti delle televisione statunitense, ma che potrebbero essere conosciuti anche dal pubblico italiano. Sarag Drew, in particolare, è stata April nella popolare serie Grey’s Anatomy, mentre Sam Page ha recitato in The Bold Type, e Amanda Schull in Suits. Ecco qui di seguito il cast completo del film Il faro dei ricordi.