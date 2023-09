Il commissario Lo Gatto dove è stato girato: tutte le location

Il commissario Lo Gatto è un del 1986, una commedia in stile giallo diretta da Dino Risi con Lino Banfi protagonista. Scopriamo dove è stato girato.

Affidereste mai un’indagine a Lino Banfi? Beh, Dino Risi lo ha fatto, nel lotano 1986, rendendo l’attore pugliese, all’epoca già tra i grandi nomi della commedia italiana, un commissario di polizia impegnato a risolvere il caso della scomparsa di una donna su un’isola del Sud Italia. Il film è Il commissario Lo Gatto, un’opera del 1986 diventata poi un cult del cinema italiano di genere commedia, che parodiava i gialli polizieschi e faceva ovviamente una satira dei costumi della società dell’epoca.

A colpire molto gli spettatori, ancora oggi, è ovviamente l’ambientazione del film, che è quella dell’isola di Favignana, in Sicilia. La piccola località a soli 7 km da Trapani ospita praticamente tutte le scene del film, tranne l’incipit, che è stato girato tra Roma (ma non nella Città del Vaticano, come racconta la trama, bensì nel parco davanti a Villa Doria Pamphilj, luogo del delitto di inizio film) e Viterbo (il salone in cui Lino Banfi interroga il Papa è infatti la Sala dei Fasti Farnesiani di Palazzo Farnese a Caprarola). Sempre a Roma si svolge il breve epilogo della pellicola diretta da Dino Risi: Lo Gatto viene promosso a gestire la sicurezza di un evento internazionale a Milano, ma in realtà le rirpese sono state effettuate a Villa di Vgna Murata, nella capitale.

Le scene girate invece a Favignana sono facilmente riconoscibili nei tipici paesaggi e luoghi dell’isola siciliana. Uno dei luoghi centrali nella trama del film è il palazzo in cui vive il Barone Fricò, che è in realtà la celebre Villa Florio, una palazzina neogotica costruita nella seconda metà del Settecento e oggi di proprietà comunale. Il commissariato dove lavora Lo Gatto è sito nella centralissima Piazza Madrice, mentre la maggior parte delle scene del film si svolgono nel villaggio Approdo di Ulisse, struttura turistica in zona Case Gandoflo, nella parte ovest dell’isola di Favignana. Non è l’unico villaggio turisticio che fa da locationa Il commissario Lo Gatto, però: la resa dei conti finale è stata infatti girata presso il Villaggio Valtur di Punta Fanfalo, che si trova nella zona est dell’isola.

Il commissario Lo Gatto Favignana

Favignana è un’isola dell’arcipelago delle Egadi, al largo delle coste di Trapani, in Sicilia. L’isola ha una superficie di quasi 20 chilometri quadrati (19.8, per la precisione), e al giorno d’oggi ha circa 3.400 abitanti. Gli scenari di Favignana sono decisamente caratteristici, con la tipica natura della macchia mediterranea (arbusti cespugliosi e boschi di pini marittimi) e le altrettanto tradizionali architetture dell’Italia mediterranea, con intonaci bianchi e finestre azzurre o verdi. Tutte particolarità che hanno contribuito a fare di Favignana una meta turistitica di crescente interesse negli ultimi anni, anche grazie alle affascinanti cave di tufo e alle numerose spiagge. Il commissario Lo Gatto è stato girato qui quando ancora l’isola non aveva raggiunto la fama che ha oggi, e la pellicola di Dino Risi contribuì a questa riscoperta di Favignana. Negli ultimi vent’anni in particolare, questa zona è infatti apparsa sempre più spesso al cinema e in televisione: è stata l’ambientazione dei film L’isola (2003) di Costanza Quatriglio, Viola di mare (2009) di Donatella Maiorca, della miniserie L’isola dei segreti – Koré (2009), e di nuovo dei film C’è sempre un perché (2012) e Picciridda (2019) di Paolo Licata.