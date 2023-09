Rosa Diletta Rossi chi è: dove l’hai già vista stupisce

Rosa Diletta Rossi è un’attrice che sta trovando grande spazio in Italia e soprattutto sulla scena romana. Chi è, cosa sappiamo sulla sua vita privata e i social.

Rosa Diletta Rossi 36 anni negli ultimi anni, è stata molto brava ad aumentare la sua popolarità, anche grazie alla sua evidente capacità di trasmettere e arrivare al pubblico. Parliamo dell’attrice che fa Maria Corleone classe 1988 e nata, nello specifico, il 18 ottobre rigorosamente a Roma, proprio lì dove ora ha acquisito uno spazio sempre più importante. La sua vita è stata, fin da sempre, legata alla recitazione. Inizia la sua carriera fin da piccolissima e a sedici anni ha il primo grande salto iniziando a lavorare con il regista Carlo Emilio Lerici. È proprio con lui che si ritaglia anche una parte nell’opera teatrale Dio di Woody Allen. Fa parte anche della Piccola Compagnia Piero Gabrielli di Roberto Gandini e intanto continua a studiare, perfezionando di conseguenza il suo stile. Seguono anche alcuni cortometraggi, fino al 2010 dove arriva anche il suo debutto televisivo. Tra le fiction prima di Maria Corleone Rosa Diletta Rossi figura, quindi, nel cast di miniserie di Ricky Tognazzi Mia Madre. Lì inizia a essere conosciuta come Lucia, la figlia del duo di protagonisti che veniva interpretato da Bianca Guaccero e Marco Cocci.

Poi, arrivano di fatto le partecipazioni più importanti in Don Matteo 8 e in Squadra antimafia 4 – Palermo oggi. Sono parti che le valgono l’esordio cinematografico nel 2012, nel film Maìn – La casa della felicità di Simone Spada. È sempre nella tv, però, che ottiene grande successo e, in particolare, nella seconda stagione di Che Dio ci aiuti, dove interpreta Chiara. Recita anche in altre produzioni importanti come Pasolini di Abel Ferrara e altre serie tv come Sorelle insieme a Anna Valle, Giorgio Marchesi e Alessio Vassallo. Per lei è arrivata ulteriore popolarità nel 2017, quando ha ottenuto una parte in Fortunata di Sergio Castellitto, un film che puntava dritto al cuore del pubblico. Sicuramente il ruolo per cui viene riconosciuta maggiormente è quello in Suburra, nella quale interpreta la seconda moglie del politico Amedeo Cinaglia. Il suo personaggio si chiama Alice. E poi c’è stato anche Nero a metà, in cui è riuscita comunque a distinguersi.

Rosa Diletta Rossi vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo veramente poco. Rosa Diletta Rossi è stata molto brava a rispettare la sua riservatezza e non sappiamo, dunque, se abbia un compagno o dei figli. Una delle sue più grandi passioni è, invece, lo sport. L’attrice è appassionata di cavalli, quindi di equitazione, ma si dedica anche all’arrampicata su roccia e vela. In molti sostengono che ciò rispecchi la sua personalità, sempre pronta a mettersi in gioco e affrontare ogni sfida. Su Instagram la trovate con il suo nome di battesimo, l’attrice di Nero a Metà nei panni della figlia di Claudio Amendola è ovviamente molto seguita: si parla di 39 mila followers in cui spesso compare in foto da sola o in alcune delle sue avventure. La sua popolarità è in costante aumento: la vedrete ancora molto presto in tv o al cinema.