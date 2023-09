Brooklyn film storia vera: la tragedia della reale Eilis Lacey

Brooklyn è un film di ambientazione storica del 2015 diretto da John Crowley con Saoirse Ronan protagonista. Scopriamo se è tratto da una storia vera e da quale.

Una dura e complicata storia di emigrazione e di ricerca della felicità, quella di Eilis Lacey, che nel 1952 lascia l’Irlanda, dove non riesce a trovare un lavoro, e si trasferisce negli Stati Uniti. È questa la vicenda che racconta Brooklyn, il film diretto nel 2015 da John Crowley e interpretato dalla nota attrice Saorise Ronan (Espiazione, Amabili resti, Lady Bird, Piccole donne). La pellicola segue le vicende di una ragazza che riesce a trovare fortuna come emigrante a Brooklyn, quartiere di New York che dà il nome al film, all’inizio degli anni Cinquanta, ma che poi è costretta a fare ritorno in Irlanda dopo l’improvvisa e tragica morte della sorella, per scoprire che nel suo paese natale si potrebbero aprire per lei nuove interessanti prospettive di vita. Ellis si ritrova così davanti a un bivio, dovendo scegliere tra la vita che si sta costruendo in un nuovo paese e il ritorno a casa.

Come molti film di ambientazione storica, anche Brooklyn racconta fatti che potrebbero essere avvenuti realmente, e ciò ha portato molti spettatori a chiedersi se il film di John Criwley sia tratto da una storia vera. In realtà, esso si basa su una sceneggiatura del noto scrittore britannico Nick Hornby (Febbre a 90°, Alta fedeltà, About a boy), a sua volta tratta dal romanzo Brooklyn dello scrittore irlandese Colm Toibin, pubblicato nel 2009. Il film è quindi basato su una storia di fantasia, anche se affonda le proprie radici nelle vere vicende di tanti immigrati e immigrate irlandesi negli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Lo stesso Colm Toibin ha spiegato che la storia del romanzo gli venne ispirata da una vicenda che scoprì quando era bambino: la figlia di una vicina di casa si era infatti trasferita giovanissima dall’Irlanda a Brooklyn, negli Stati Uniti, in cerca di fortuna. A partire da questo episodio, è stata ricostruita la vicenda immaginaria di Eilis Lacey, ispirata da tante storie realmente accadute che Toibin ha scoperto nel corso degli anni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale furono infatti oltre 50.000 gli irlandesi che abbandonarono il proprio paese per emigrare negli Stati Uniti, per trovare un lavoro migliore. Va da sé che che questa sua avventura nella realtà finirà in tragedia, senza nessun riscatto della vera protagonista mentre una sorta di lieto fine con il ritorno di Eilis Lacey in Irlanda è di pura fantasia.

Brooklyn film cast

Ecco il cast completo del film Brooklyn, diretto da John Crowley. Nel ruolo della protagonista spicca Saoirse Ronan, attrice quattro volte candidata all’Oscar (di cui una proprio per questo film) e vincitrice di un Golden Globe per il suo ruolo in Lady Bird (2017). Tra gli altri nomi noti della pellicola troviamo attori come Emory Coen (War Machine, The OA, Lords of Chaos) e Domnhall Gleeson (Harry Potter e i doni della Morte, Revenant – Redivivo, Star Wars: Il risveglio della Forza), nei panni dei due pretendenti al cuore di Ellis Lacey. E poi, nella parte di Padre Flood, l’esperto attore britannico Jim Boradbent, premio Oscar nel 2002 come miglior attore non protagonista per Iris – Un amore vero.