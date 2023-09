Asia Argento figlia chi è padre di Anna Lou

La prima figlia di Asia Argento è Ana Lou Castoldi attrice che ha fatto Baby. Chi è il padre della nipote d’arte

L’arte è nel sangue, il fuoco vivo che scorre nelle vene di chi ce l’ha e anima la sua esistenza. Una questione genetica, quindi. Come lo è anche per Anna Lou Castoldi dati i genitori, in particolare il padre. Oggi la figlia di Asia Argento è un’attrice che può vantare in curriculum anche di essere stata nel cast di Baby, serie Netflix che racconta delle prostitute minorenni dei Parioli, nel ruolo di Aurora. La giovane è cresciuta a pane e creatività, non è difficile crederlo. È nipote di due autentiche leggende del cinema, Dario Argento – appunto – e Daria Nicolodi. Sua madre è Asia Argento, e anche in questo caso il talento non manca. Già dalla nascita, senza ancora saper proferire una parola di senso compiuto, dall’alto della culla chi la guardava sapeva già che la sua prima figlia avrebbe potuto scegliere tra il cinema e la musica. O magari entrambi. La risposta è tardata un po’ ad arrivare, ma alla fine le telecamere e quel Dna che traspone in film le idee e i sentimenti hanno avuto la meglio.

A tredici anni opta per quel lato della barricata, poi inizia a impostare uno stile eccentrico, un po’ punk e che, quindi, ha anche quel retrogusto di demodè per una ragazza del 2001. La sua adolescenza, comunque, la vede preservarsi dai riflettori, come è giusto che sia. Proprio a tredici anni, però, arriva il debutto sul grande schermo. Il suo primo film l’ha vista nel ruolo di Donatina in “Incompresa”, diretto da Asia Argento. La musica, però, non l’ha mai abbandonata. Quella scelta, quella del cinema, non l’ha rinnegata, ma intanto ha dato sfogo anche a quell’altro lato, quello paterno. È brava, infatti, a suonare la batteria e l’okulele. La vera fama, e non per associazioni, altrui gliela garantisce il ruolo in “Baby“, la nota serie tv Netflix in cui interpretava il ruolo di Aurora. Il padre di Anna Lou è Marco Castoldi, in arte Morgan.

Anna Lou Castoldi e Morgan in che rapporti sono

Sui social, non ci sarebbe bisogno di specificarlo, Anna Lou Castoldi è molto seguita. I suoi follower su Instagram sono 53900 e aumentano costantemente. I suoi contenuti ripercorrono lo stile che mostra anche senza fotocamera. È un po’ gotico nelle atmosfere, allo stesso tempo cupo, ma anche con un sottofondo glamour, nelle scelte di look e nell’uso delle luci e del corpo, che non si può ignorare.

Il profilo di un’artista, insomma, in tutto e per tutto. L’attrice classe 2001 non ha mai parlato tanto della sua vita privata, né siamo a conoscenza di relazioni attuali o passate. Morgan con lei è riuscito a instaurare un ottimo rapporto, nonostante la separazione da sua madre, Asia Argento. Anna Lou fa spesso la spola tra Roma e Milano proprio per passare del tempo anche con il padre e la sua famiglia. La sua carriera ora pare in ascesa e non ha alcuna intenzione di fermarsi.