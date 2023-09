Greenland 2 esce a Natale 2023: scelta frutto di profezia sul Covid

Greenland 2 è il seguito del fortuna film catastrofico del 2020 con Gerard Butler, e arriverà nelle sale per Natale. Tra le ispirazioni, si parla anche del Covid.

Si farà davvero Greenland 2, il seguito del film che è stato una delle sorprese del cinema del 2020, rivelandosi un discreto successo sia da parte del pubblico che da parte dei critici. Dopo varie speculazioni su un possibile sequel, la notizia è stata confermata dalla produzione nel giugno del 2021, riproponendo gli stessi autori del primo film. Greenland 2 si baserà infatti ancora su una sceneggiatura originale di Chris Sparling (già autore dei copioni di ATM – Trappola mortale e di La foresta dei sogni) e sarà diretto da Ric Roman Waugh, ormai collaboratore fisso di Gerard Butler, con cui ha realizzato film come Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen e Operazione Kandahar (oltre a essere al lavoro sul reboot di Cliffhanger).

Il primo Greenland raccontava la disperata fuga di un gruppo di persone verso la Groenlandia, ultimo rifugio dell’umanità (o meglio, di un gruppo selezionato di persone, di cui ovviamente facevano parte i protagonisti), per salvarsi da una catastrofe inevitabile: l’arrivo di una gigantesca cometa verso la Terra. Il disaster movie di Ric Roman Waugh seguiva, sullo sfondo della catastrofica tragedia, la vicenda personale dei due coniugi Garrity, interpretati da Gerard Butler e Morena Baccarin, coppia in crisi e con un figlio piccolo, costretti a collaborare per il bene della famiglia, per riuscire a mettersi tutti in salvo. Finale drammatico ma con un barlume di speranza, in cui, nove mesi dopo l’impatto con la meteora, i pochi sopravvissuti tornavano a mettere il muso fuori dal rifugio groenlandese, pronti a ricostruire.

Oltre 52 milioni di dollari ingaggiati, in un momento non semplice per il cinema e non solo. Greenland infatti uscì proprio nella prima timida finestra di riapertura dei cinema in mezzo alla pandemia del Coronavirus, e contro ogni aspettativa si rivelò un grande successo. “Greenland ha parlato alla nostra umanità nel bel mezzo di un evento catastrofico globale” ha raccontato nel 2021 Waugh alla rivista Collider, parlando del sequel. La pellicola è stata ovviamente girata prima del Covid ma, come spiegato dall’autore, molte delle situazioni sociali da loro raccontate si sono poi riproposte nella realtà durante la pandemia, come se il film le avesse profetizzate. Ma la pandemia ha avuto in qualche modo un ruolo anche attorno a questo seguito, come emerge dalle prime indiscrezioni sulla trama di Greenland 2.

Greenland 2 trama e cast

Non ci sono ancora molti dettagli sul nuovo capitolo della saga, che dovrebbe uscire in Italia sotto Natale 2023 anche se il cast è già formato. La produzione ha confermato Ric Roman Waugh alla regia e Chris Sparling come autore della sceneggiatura, ma queste non saranno ovviamente le uniche due conferme dal primo film. È infatti stato ufficializzato che i protagonisti di Greenland torneranno anche nel sequel, e quindi vedremo ancora Gerard Butler nei panni dell’ingegnere edile John Garrity, e l’attrice brasiliana Morena Baccarin in quelli di sua moglie Allison. Nessun altro dettaglio sul cast è stato reso noto, al momento.

Qualcosa di più si sa invece sulla trama di Greenland 2, che dovrebbe essere ambientata diversi anni dopo gli eventi del primo film. Il nuovo film tratterà soprattutto di come gli esseri umani sopravvissuti alla catastrofe cercheranno di ricostruire la civiltà e ripopolare la Terra, dopo aver lasciato il loro rifugio sicuro in Groenlandia a causa dell’inizio di una nuova glaciazione. Ricostruire e ripartire, tra mille difficoltà, dopo una tragedia globale, proprio come avvenuto dopo il Covid, anche se con le dovute proporzioni. Greenland 2 dovrebbe uscire negli Stati Uniti con il titolo di Greenland: Migration.