Cuori 2 quante puntate sono: trama e cast esagerati

La trama degli episodi di Cuori 2 e la suddivisione in puntate. Nel cast tre nuovi ingressi Alessandro Tersigni, Paolo Conticini e Nicolò Pasetti

Promette scintille la nuova stagione di Cuori con un numero di puntate non indifferente rispetto alle classiche fiction che ci ha abituato a trasmettere in prima serata Raiuno. Il numero delle puntate di Cuori 2 è dodici trasmesse in sei serate, infatti ogni lunedì è prevista la messa in onda di due episodi. Il primo episodio dal titolo Il mestiere di vivere presenta la trama dell’intera serie: nove mesi dopo l’intervento che Alberto sta facendo a Cesare Corvara ci troviamo al cimitero con Delia disperata. Il marito interpretato da Daniele Pecci non è morto, il funerale è quello del padre della protagonista che nel frattempo si è lasciata con Alberto che vede nascere il suo primo figlio da Karen, hostess svedese con cui ha avuto un’avventura. I due ex amanti, i personaggi di Pilar Fogliati e Matteo Martani, si trovano però di nuovo insieme questa volta per salvare la vita ad una tale di nome Bruna, donna che sta partorendo ma il cui cuore sembra non reggere al parto. I due riusciranno a risolvere il problema con un congegno artificiale. Corvara torna a Le Molinette e come primario c’è Mosca con cui inizierà una lotta al potere. La figlia di Virginia intanto è diventata medico e viene attratta da un nuovo affascinante personaggio, un inserviente di nome Helmut new entry del cast di Cuori 2 che vede l’ingresso di Alessandro Tersigni e Paolo Conticini.

Cuori 2 trama e cast

Il secondo episodio si chiama Più forte di tutto e continua con la trama che ci terrà incollati allo schermo per diverse puntate. Fausto non si dà pace per la fine della sua storia con Virginia, Serenella invece non ha che occhi per Andrea, nuovo specialista di radiologia interpretato da Paolo Conticini e che nasconde un segreto importante nel suo passato. Il terzo episodio si chiama Non si può chiudere del tutto: Alberto deve fare i conti con la sua coscienza perché sua sorella Luisa che aveva ricoverato in manicomio inizia a stare male a causa delle cure con i macchinari, ovvero gli elettroshock, mentre diventato padre, sembra caricarsi di nuove inaspettate responsabilità. Suor Fiorenza gioca sporco e ruba il brevetto del cuore artificiale provata a Le Molinette cercando di venderlo in Svizzera. La trama del quarto episodio Fortuna che non esiste vede svilupparsi l’intrigo di cui si sta occupando l’ispettore Giraudo, ovvero Alessandro Tersigni: chi è il padre della bambina rimasta orfana e lasciata abbandonata in ospedale. Il poliziotto vuole capire perché il primario Mosca ha ceduto subito in adozione la creatura. Fa capolino in questa fase anche Agata, l’ex amante del medico. Negli ultimi due episodi di Cuori 2 si vedrà la nascita dell’amore tra il personaggio di Alessandro Tersigni, Marcello, e Delia mentre Alberto è intenzionato a sposare Karen madre di sua figlia, nonostante non la ami e abbia in testa sempre Pilar Fogliati. Sul finale scopriremo se Matteo Martani si sposerà realmente con l’hostess svedese che lo ha fatto diventare padre e se Delia si metterà insieme con Alberto o con Marcello. Il cast completo di Cuori 2 è composto da vecchie glorie e new entry. Tra tutti gli attori della serie spiccano i tre protagonisti: Alberto Ferraris è interpretato da Matteo Martari, Delia Brunello è Pilar Fogliati, il dottor Cesare Corvara è Daniele Pecci. Per quanto riguarda gli antagonisti confermato Andrea Gherpelli nei panni del dottor Andrea Mosca, Agata Vezzani la sua amante infermiera interpretata da Gaia Messeklinger, sua moglie Elvira, a cui presta il volto Simone Nasi e soprattutto sua figlia Virginia Mosca (l’attrice è Bianca Panconi). Come personaggi secondari nel cast di Cuori 2 figurano Carmine Buschini che fa Fausto, Marco Bonini che fa Ferruccio Bonomo, Serenella interpretata da Neva Leoni, suor Fiorenza la cui attrice è Carola Stagnaro. Infine due donne saranno personaggi che si faranno sempre più strada all’interno della seconda stagione di Cuori. Si tratta di Luisa, la sorella di Alberto, a cui presta il volto Benedetta Cimatti e la futura forse moglie di Matteo Martari, Karen interpretata da Romina Colbasso.