Dune 2 film migliore della storia? Recensione IMDB da record

È il film migliore della storia? Qualcuno, sull’onda dell’entusiasmo, potrebbe sicuramente pensarla così. Dune 2 (o, più correttamente, Dune – Parte Due) uscirà nelle sale italiane domani, mercoledì 28 febbraio, e a livello internazionale il 1° marzo, ma già si parla tantissimo di questo film. Diretto da Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049, Dune – Parte Uno) e con un cast di stelle che vanta in particolare come protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya (più come new entry, Florence Pugh) è il capitolo conclusivo del kolossal di fantascienza tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert del 1965. Già la prima parte era stata un clamoroso successo, e questa seconda si candida a essere il film evento del 2024. Le votazioni su IMDB stanno già confermando le altissime aspettative per questa pellicola, che ne momento in cui scriviamo ha raggiunto una votazione record sul portale di riferimento per gli appassionati di cinema. Dune 2 ha infatti ottenuto un voto medio di 9.4/10, vicino alla perfezione, che ne fa il film attualmente con la votazione più alta su IMDB. Dato che il film non è ancora ufficialmente uscito nelle sale, è probabile che si tratti di recensioni che si rifanno agli screen in anteprima, in particolare la premiere globale andata in scena a Londra lo scorso 15 febbraio. La maggior parte delle recensioni brevi degli utenti di IMDB ha valutato il film di Villeneuve 10/10, celebrandone il ritmo, lo stile, la recitazione e la messa in scena. “È ciò di cui Hollywood ha bisogno” scrive uno spettatore, mentre un altro lo definisce “fenomenale”, e un altro ancora parla del “sequel perfetto del primo film”.

Dune 2 la recensione del pubblico

Ovviamente, questi giudizi lasciano un po’ il tempo che trovano: sono votazioni fatte da un pubblico generalista e non necessariamente specializzato, peraltro per adesso ancora in numero abbastanza ridotto, dato che Dune 2 non è uscito nelle sale. In più, le votazioni degli utenti sui portali online sono spesso molto polarizzate, specialmente subito dopo l’uscita di un film, prendendo così o voti molto alti o molto bassi. Solo con il tempo la votazione, anche su IMDB, va a stabilizzarsi. Per farsi un’idea del parere degli esperti, sul sito è anche possibile visualizzare il metascore, ovvero il voto in centesimi basato sulle recensioni dei critici cinematografici sul portale Metacritic.com. Anche in questo caso sono generalmente positive, anche il picco è il 93/100 assegnato da Auster Goslin di Polygon, che descrive Dune 2 come “uno dei migliori blockbuster di questo secolo finora”. Il giudizio generale della critica è però molto più lontano dalla perfezione rispetto a quello del pubblico di IMDB, arrivando attualmente a 80/100. C’è anche una stroncatura, quella di David Ehrlich per IndieWire, che ha dato al film appena 50/100.

DUNE 2 clinches the top spot on IMDb's all-time highest-rated films list, securing an exceptional rating of 9.4/10. pic.twitter.com/VbQV4N8Xxv — Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) February 26, 2024

