Le location di Irish Wish: gli splendidi paesaggi di Wicklow

Il film Irish Wish su Netflix è stato girato interamente in Irlanda: tutti i luoghi della commedia con protagonista Lindsay Lohan

Il film Irish Wish racconta la storia di Maddie, un’editor americana che nutre sentimenti profondi per il suo cliente, lo scrittore irlandese Paul Kennedy che però si innamora della migliore amica di Maddie. I due si sposeranno in Irlanda e la protagonista è costretta a recarsi nello splendido paese per il loro matrimonio. Quando il desiderio di Maddie, interpretata da Lindsay Lohan, diventa realtà arrivano problemi e colpi di scena inattesi. Fin dal suo debutto su Netflix, Irish Wish è balzato in cima alle classifiche e il giudizio degli utenti è stato unanime soprattutto grazie alle splendide riprese della campagna irlandese presenti in tutto il film. Irish Wish è stato girato in diverse località irlandesi nel 2022 e le riprese si sono svolte principalmente nella contea di Wicklow sulla costa orientale dell’Irlanda. Gran parte delle scene sono ambientate all’interno di quella che è la tenuta della famiglia Kennedy che nella realtà è la Killruddery House & Gardens, una grande casa di campagna alla periferia sud di Bray. Si tratta di una dimora storica ed è da tempo un’attrazione per i visitatori. Al suo interno c’è anche un’azienda agricola in attività che esporta carne, frutta e verdura. Nella realtà la tenuta di Irish Wish è della famiglia Brabazon dal 1618, è aperta al pubblico tra aprile e ottobre ed è stata utilizzata in passato come location per le riprese di molti film e serie televisive, tra cui Excalibur, I Tudors, Ella Enchanted e Il conte di Montecristo. La scena cruciale del matrimonio di Irish Wish è stata girata nella Killruddery House Orangery, una serra vittoriana progettata e costruita nel 1852 da William Burn, ispirato dal Crystal Palace di Londra. Il tetto originale in vetro è opera di Richard Turner, che ha progettato la struttura curvilinea dei Giardini Botanici Nazionali di Dublino. La copertura in vetro è stata sostituita nel 2000 con un policarbonato resistente ai raggi ultravioletti, con l’aggiunta di ulteriori barre ai montanti originali in ghisa. Ispirati dai giardini rinascimentali d’Italia, i vari discendenti collezionarono sculture durante i loro viaggi in Europa. Queste opere d’arte del XIX secolo conferiscono uno stile classico al luogo e rappresentano eroi mitologici, famosi personaggi storici e alcuni membri della famiglia. Le scene di guida nel film Irish Wish sono state girate a Powerscourt Estate, situata nelle montagne della contea di Wicklow. Nello stesso luogo un tempo c’era un castello medievale del XIII secolo, di proprietà della famiglia Le Poer, da cui Powerscourt prende il nome. Nei secoli successivi, potenti famiglie irlandesi, tra cui gli O’Tooles e i Fitzgerald, si contesero il possesso del castello e delle sue terre. La villa è stata progettata intorno al castello medievale e presenta torri barocche con tetto a cupola su entrambi i lati. Powerscourt Estate vanta 47 acri di giardini e sono stati nominati dal National Geographic come il terzo giardino più bello del mondo.

Irish Wish dove si trovano il lago e le scogliere

Il Lago Tay uno dei luoghi scelti come location del film Irish Wish (pixabay)

Un altro luogo panoramico che compare in Irish Wish è il Lago Tay, noto anche come Lago Guinness. Nel film si tiene un picnic in riva al lago prima del grande giorno, mentre la “sedia dei desideri”, fondamentale per la trama del film, si trova anch’essa vicino al Lough Tay. Si tratta di uno dei luoghi più iconici d’Irlanda e si trova in una tenuta privata di proprietà della Guinness Family Trust nel cuore del Parco Nazionale delle Wicklow Mountains. Il lago non può essere visitato perché non è aperto al pubblico, chi vuole può comunque scorgere il lago in lontananza dai panorami vicini o dal sentiero escursionistico di Sally Gap. Anche le scogliere di Moher svolgono un ruolo fondamentale nel film e sono il luogo in cui Maddie e James si recano insieme perché è il loro posto preferito. La vista mozzafiato viene utilizzata anche per la scena finale. Le scogliere permettono di godere di una vista spettacolare sull’Oceano Atlantico e sulle Isole Aran. Infine le scene degli interni dei pub sono state girate all’Hollywood Inn e al Tutty’s of Hollywood, due pub situati l’uno accanto all’altro nella contea di Wicklow. Sono entrambi punti di riferimento per gli abitanti e per i turisti. Altre location per le riprese includono il Clarence Hotel, il locale di Temple Bar che un tempo era di proprietà di Bono e The Edge degli U2 e che funge da bar di New York dove Maddie e Paul prendono l’aperitivo; e l’aeroporto di Knock, dove Maddie arriva in aereo mentre si reca alla tenuta della famiglia Kennedy.

Copyright Image: ABContents