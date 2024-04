Chi era la madre di Paola Gassman non la stessa di Alessandro

Chi era la madre di Paola Gassman, l’attrice teatrale di grande fama, figlia di Vittorio Gassman e sorellastra di Alessandro? Le sue origini famigliari.

Paola Gassman, morta oggi all’età di 78 anni, è stata un’icona del teatro, di cui ha rappresentato una delle migliori attrici del Novecento nel nostro paese. Era una figlia d’arte, dato che suo padre era il grande attore teatrale e cinematografico Vittorio Gassman, padre anche del noto interprete Alessandro Gassman. Tra quest’ultimo e la sorella c’erano parecchi anni di differenza: 20, per la precisione, dovuti anche al fatto che i due avevano madri diverse. Alessandro Gassman è infatti figlio di Vittorio e dell’attrice francese Juliette Mayniel (morta nel 2023), terza compagna importante della vite del grande attore genovese. Paola Gassman, invece, era figlia della prima moglie di suo padre, l’attrice Nora Ricci. Nata a Viareggio nel 1924, era a sua volta discendente da una famiglia di artisti: i suoi genitori erano due noti attori teatrali e poi cinematografici, Renzo ricci e Margherita Bagni. Il suo stesso nome era un importante riferimento al mondo della recitazione, ispirato dalla famosissiam attrice teatrale Eleonora Duse.

Cresciuta a Firenze dopo la separazione dei genitori, a 17 anni Nora Ricci abbandonò gli studi per andare a Roma e diventare attrice. Presso l’Accademia d’arte drammatica della capitale conobbe, nel 1941, Vittorio Gassman: i due s’innamorarono, finirono a recitare nella stessa compagnia, e nel 1944 si sposarono. Nel 1945 nacque quindi Paola Gassman, ma la relazione tra i due andò avanti solo fino al 1952, quando si separarono. In seguito, Nora Ricci ebbe una lunga relazione con il regista Francesco Rosi, da cui ebbe una seconda figlia, Francesca, morta tragicamente nel 1969. Recitò in vari film, specialmente di Luchino Visconti, e infine morì nel 1976, a soli 51 anni, dopo una lunga malattia.

Chi sono i figli di Vittorio Gassman

Paola Gassman è stata dunque solo la prima dei figli di Vittoria Gassman, che ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Nel 1953 è nata la sua secondogenita, Vittoria (detta Tori) a Los Angeles, avuta dalla seconda moglie, l’attrice statunitense Shelley Winters. Nel 1965 è nato Alessandro Gassman, il più noto dei figli di Vittorio Gassman e che ha seguito le orme del padre essendo attore affermato di cinema, teatro e televisione, avuto dalla già citata compagna Juliette Mayniel, attrice francese. Nel 1980 nacque il suo quarto e ultimo figlio, Jacopo (oggi regista), ma da un’altra donna: l’attrice e terza moglie Diletta D’Andrea, a cui è rimasto legato fino alla morte.

Copyright Image: ABContents