Ticket to Paradise location: dove è stato girato il film con George Clooney

Ticket to Paradise è un film del 2022 con George Clooney e Julia Roberts: dove è stato girato e quali sono le location della pellicola.

Loro sono divorziati, ma quando la figlia decise di sposarsi ancora giovanissima con un ragazzo appena conosciuto, George Clooney e Julia Roberts devono tornare a collaborare per impedire il matrimonio. Piccolo ostacolo: la cerimonia si terrà a Bali, una nota isola dell’Indonesia dagli scenari superlativi e paradisiaci, soprattutto per gli amanti del mare. Questa è la trama di Ticket to Paradise, fino del 2022 con la premiata coppia di attori statunitensi e per la regia di Ol Parker (Marigold Hotel, Mamma mia! Ci risiamo).

Com’è facile immagine, gli scenari e i paesaggi di Bali sono uno dei punti forti di questo film, che fa dell’ambientazione una delle sue armi segrete, come si scoprirà anche nel finale del film. La pellicola è una produzione statunitense e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è stato girato affatto nel Sud-Est asiatico, ma in tutt’altra zona. Le belle spiagge di Ticket to Paradise si trovano in realtà molto più a sud, e per la precisione nel Queensland, lo stato nord-orientale dell’Australia.

In questa regione si trova la nota città di Brisbane ma, sebbene a molti potrebbe sembrare azzardato ambientare qui un film che dovrebbe essere locato a Bali, il Queensland è un posto che vi sorprenderà. Le sue spiagge sono infatti molto rinomate, si affacciano sull’Oceano Pacifico e molte di esse si trovano proprio ai tropici, cosa che garantisce alla regione un ottimo clima tropicale. Non a caso il Queensland è noto anche come Sunshine State, ed è bagnato anche dal Mare dei Coralli.

Ticket to Paradise tutti i luoghi del film

Insomma, non sarà proprio Bali, ma le location di Ticket to Paradise sono comunque bellissime e, conoscendo l’ambientazione reale, di sicuro sorprendenti. Quando George Clooney e Julia Roberts raggiungono in barca la figlia, all’inizio del film, arrivano nella zona di Katie’s Cove, che si trova nella parte settentrionale dell’isola di Haslewood, che si trova nell’arcipelago delle Whitsunday, al largo della costa nord-orientale del Queendland, nel Mar dei Coralli. Questa catena di 74 isole, isolotti, atolli e scogli rappresenta una delle location principali di Ticket to Paradise. Qui si trova anche la zona dove si svolge il corteo nuziale o la partita di calcio, entrambe su Hamilton Island (la partita, in particolare, è sulla Catseye Beach).

Sempre su Hamilton Island si trova anche il rinomato resort Qualia, un’altra delle zone in cui è stato girato il film. Le colture di alghe dello sposo della figlia dei protagonisti fanno invece parte del territorio del Palm Bay Resort di Long Island, mentre il luogo in cui George Clooney ha l’incontro col delfino è su Moreton Island, nella zona di Lucinda Bay. Entrambe sono isole dell’arcipelago delle Whitsunday.

Sulla terra ferma si trova invece il Tamborine National Park, location in cui è stata ricostruita la foresta pluviale di Bali. Si trova nell’entroterra della Gold Coast, 30 km a sud della città di Brisbane.

