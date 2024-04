Antonia Brico e Frank Thomsen la storia d’amore nella realtà: c’è la censura!

La storia d’amore tra Antonia Brico e Frank Thomsen è al centro del film Sulle ali della musica: la realtà è diversa

Sulle ali della musica è un film del 2018 diretto dalla regista olandese Maria Peters e dedicato alla vera storia di Antonia Brico, la prima donna a dirigere un’orchestra di musica classica al mondo. La sua figura sebbene poco nota al di fuori dell’ambito ristretto degli appassionati di questo genere musicale, è in realtà di grande importanza. Antonia Brico è nata a Rotterdam, nei Paesi Bassi, nel 1992, figlia di una donna olandese non sposata. Venne in seguito adottata da una coppia olandese, venendo ribattezzata Wilhelmina Wolthuis, e all’età di 8 anni si trasferì con la famiglia adottiva in California. Fin da giovanissima si segnalò per essere una pianista esperta, e in breve iniziò a collaborare per importanti direttori d’orchestra. Dopo essersi trasferita in Germania per proseguire gli studi, nel 1929 ottenne il master class in direzione d’orchestra, un traguardo mai raggiunto prima da nessun’altra persona statunitense, donna o uomo. In breve, Antonia Brico si affermò come una delle più importanti professioniste in questo settore a livello mondiale. Nel 1938 divenne la prima donna a dirigere la New York Philarmonic e, l’anno seguente, la Federal Orchestra. Il film di Maria Peters racconta però anche l’ancora meno conosciuta vita privata della direttrice d’orchestra statunitense d’origine olandese. La vita di Antonia Brico è infatti segnata anche dall’importante storia d’amore con Frank Thomsen, un uomo di ricca famiglia con cui, come si vede nella pellicola, all’inizio ci fu una forte ostilità reciproca. La donna si ritrovò infine a dover prendere un’importante decisione: proseguire la sua carriera musicale in Europa, la sua terra d’origine, o restare negli Stati Uniti insieme all’uomo che amava. Sulle ali della musica ci racconta che Antonia Brico, alla fine, decide di continuare a dedicare la sua vita alla musica, lasciando in secondo piano l’amore, e che Frank Thomsen resterà comunque al suo fianco in modo più platonico.

Antonia Brico e Frank Thomsen cosa c’è di vero

Nella realtà, però, la storia d’amore tra Antonia Brico e Frank Thomsen andò in maniera diversa. Prima di tutto, perché non risulta che il personaggio maschile sia esistito veramente. Probabilmente si tratta di un amore giovanile della grande direttrice d’orchestra statunitense, ma non ci sono particolari informazioni a riguardo, e sembra facile che il personaggio di Thomsen sia stato in realtà molto romanzato rispetto a qualsiasi modello reale lo possa aver ispirato. Antonia Brico non si sposò mai e nemmeno ebbe figli, morì all’età di 87 anni, nel 1989, nella casa di cura Bella Vita Towers a Denver. Una delle ipotesi sulla vita privata di Antonia Brico, le cui vicende sono state narrate nel film Sulle ali della musica è che in realtà la donna fosse omosessuale e che quindi nella trama della pellicola ci sia una censura netta su quella che è in realtà la presunta verità sulla direttrice d’orchestra.