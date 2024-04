The Beekeeper 2 già pronto? La verità sul sequel

The Beekeeper sta avendo un grande successo in Italia e all’estero, ma vedremo un seguito della storia? Tutte le informazioni sul possibile sequel del film con Jason Statham.

In Italia è uscito nei cinema lo scorso gennaio, ottenendo un discreto successo, ma sta facendo ancora meglio da quando è stato reso disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Jason Statham, iconico attore d’azione britannico, interpreta il ruolo di un ex agente segreto molto particolare che, dopo essersi ritirato a vita privata e in piena tranquillità, decide di tornare in azione. Tutto parte dal desiderio di vendetta per un’anziana signora suicidatasi dopo aver subito una truffa informatica, ma presto il protagonista del film scoprirà che sotto questa storia c’è molto di più. Azione a non finire, in una pellicola scritta da un autore specializzato nel cinema adrenalinico (Kurt Wimmer, già sceneggiatore e regista di Equilibrium e Ultraviolet) e diretta da David Ayer (End of Watch, Fury, Suicide Squad). Non stupisce che The Beekeeper stia conquistando il pubblico italiano di Amazon Prime Video, e c’è chi vorrebbe presto vedere un seguito delle avventure di Adam Clay.

Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale in merito a un possibile sequel del film con Jason Statham. Tuttavia la trama è aperta a nuovi capitoli, e l’incredibile successo ottenuto al box office induce a sperare bene. The Beekeeper è costato 40 milioni di dollari, ma ne ha incassati oltre 152 a livello mondiale al cinema, rivelandosi uno dei maggiori successi di questi primi mesi del 2024. Di solito, in condizioni come questa si cerca sempre di cavalcare l’onda con un secondo film. Il regista David Ayer ha dichiarato che gli piacerebbe dirigere un sequel di The Beekeeper, e ci sono ancora molte cose da esplorare in questa mitologia. In assenza di conferme, su internet stanno spopolando le speculazioni, e secondo alcune voci The Beekeeper 2 potrebbe in realtà essere un prequel. In questo modo, il secondo film potrebbe spiegare le ragioni del ritiro di Adam Clay.

The Beekeeper recensione

Come detto, The Beekeeper è stato un grande successo di pubblico lo scorso gennaio, ma oltre a questo ha ricevuto anche critiche abbastanza positive. Pur senza essere un capolavoro del genere action, il film di David Ayer fornisce un intrattenimento coinvolgente per gli amanti di questo tipo di pellicole, utilizzando una struttura narrativa piuttosto semplice ma una buono regia. Soprattutto, convince il personaggio di Jason Statham, vero specialista del genere, oltre alla buona dose di ironia della sceneggiatura. Su Rotten Tomatoes, il film ha un 92% di recensioni positive da parte del pubblico e un 71% da parte della critica, mentre su Imdb il voto medio è 6,4 su 10, con la maggior parte delle valutazioni comprese tra il 6 e l’8. Il sito italiano MyMovies lo valuta invece in media 2,65 su 5, mentre la recensione specialistica di Emanuele Sacchi gli dà ben 3 stelle su 5, apprezzando soprattutto lo stile frenetico e leggero del film.