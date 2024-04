C’era una volta in America scene tagliate quali sono e perché: finalmente la verità

Sono sette le scene tagliate da C’era una volta in America: cosa succede e perché sono state tolte dal montaggio finale

L’ultimo film del maestro Sergio Leone, il terzo capitolo della sua Trilogia della Nostalgia e atto conclusivo della sua evoluzione del genere western, alla fine trasformatosi nel gangster movie. C’era una volta in America, uscito nel 1984, è considerato il testamento spirituale del regista romano, ma anche un film sfortunato, il cui montaggio finale in particolare è stato segnato dai problemi di salute del suo autore. Resta comunque un’epopea criminale unica nel suo genere, che ha cambiato questo tipo di film, settando un nuovo standard. Nel 2012, quasi trent’anni dopo la sua uscita nelle sale, ne è stata presentata anche una versione estesa, comprensiva di scene inedite che erano state tagliate dal montaggio originale. C’era una volta in America uscì infatti nel 1984 in due versioni: una statunitense, lunga “appena” 139 minuti, e una internazionale, di 229. Quella restaurata e completa del 2012, definita extended director’s cut, arriva fino a 251 minuti, includendo quindi altri 22 minuti di scene tagliate in origine. Il progetto è stato curato da Andrea e Raffaella Leone, figlio e figlia del regista, che hanno acquisito i diritti dell’opera e ne hanno affidato il restauro alla Cineteca di Bologna. Le scene aggiunte sono in tutto sette, anche se cambiano di poco l’essenza della storia, ma aiutano piuttosto a rendere più chiari alcuni passaggi del film.

C’era una volta in America: le scene tagliate