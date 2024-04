Mufasa che ruolo ha la figlia di Beyoncé nel film del Re Leone

Mufasa è il prequel del capolavoro Disney Il Re Leone, in arrivo presto sugli schermi. Quale ruolo avrà la figlia della cantante Beyoncé?

Cosa c’è stato prima de Il Re Leone? Presto i fan del classico di animazione Disney del 1994 potranno scoprire la storia del piccolo Mufasa, il padre di Simba, in un attesissimo prequel che si rifà direttamente al remake del 2019 e che è stato affidato alla regia di Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare). Il nuovo film Disney riprenderà quindi le vicende della pellicola realizzata cinque anni fa in grafica digitale di ultima generazione, compreso anche il cast vocale de Il Re Leone. Infatti, l’attore Donald Glover (Atlanta, Solo: A Star Wars Story), noto anche anche come cantante con il nome di Childish Gambino, tornerà a dare voce a Simba adulto, mentre la famosissima popstar Beyoncé presterà nuovamente la sua voce a Nala da adulta. Questo fa capire che, sebbene la storia di Mufasa si concentrerà sull’ascesa del padre di Simba da giovane leone a re della savana, ci saranno anche dei momenti del film ambientati “nel presente”, ovvero collocati cronologicamente dopo la fine del film del 2019.

Proprio per questo motivo, da qauello che è stato annunciato, tra le voci del film ci sarà anche quella di Blue Ivy Carter, la 12enne figlia di Beyoncé e del rapper Jay-Z, da molti ritenuta la bambina più famosa del mondo. Sebbene sia giovanissima, già da qualche anno ha una carriera di successo come cantante, e ha collaborato con la madre in alcune occasioni. Nel 2021 è divenuta la più giovane vincitrice di un Grammy Award per il miglior videoclip, grazie al brano Brown Skin Girl, in cui duetta proprio con Beyoncé. La figlia della popstar statunitense darà la voce a Kiara, la figlia di Simba e Nala in Mufasa. L’idea di volerla nel film è venuta al regista Barry Jenkins, e non solo perché Blue Ivy Carter è la figlia di Beyoncé (appunto, la doppiatrice di Nala), ma anche perché la giovanissima cantante aveva realizzato l’audiobook tratto dal cortometraggio Hair Love di Matthew Cherry, che è un amico di Jenkins.

Mufasa uscita Italia

Mufasa è stato annunciato dalla Disney il 9 settembre 2022 durante il grande evento D23 Expo, e il primo trailer del prequel de Il Re Leone è stato pubblicato online ieri, lunedì 29 aprile aprile 2024, segno che l’uscita è ormai imminente. Ci vorrà ancora qualche mese per vedere questo film nelle sale, però: l’uscita negli Stati Uniti di Mufasa è prevista per il 20 dicembre 2024, per cui la Disney punta chiaramente a farne il grande film del prossimo Natale. Nel nostro paese siamo invece un pochino più fortunati: Mufasa uscirà in Italia il 19 dicembre 2024, un giorno prima rispetto all’America.