Sei nell’anima film chi fa Gianna Nannini e chi canta

Sei nell’anima è un nuovo film su Netflix dedicato alla vita della celebre cantante senese Gianni Nannini, interpretata dall’attrice Letizia Toni

È disponibile in streaming da giovedì 2 maggio 2024, Sei nell’anima, il film diretto da Cinzia TH Torrini e dedicato alla vita e alla carriera della mitica Gianna Nannini. La cantante nata a Siena oltre 69 anni fa è diventata un’icona del rock femminile, con 31 album pubblicati e autrice di canzoni come Fotoromanza, Bello e impossibile, Scandalo, Meravigliosa creatura, Aria e Sei nell’anima, che dà il titolo al film di Netflix. In questa pellicola, Gianna Nannini è interpretata da un’attrice ancora non molto conosciuta dal grande pubblico, ma che presenta una certa somiglianza con la giovane cantautrice toscana: Letizia Toni. È anche lei toscana, anche se di Pistoia, dov’è nata nel 1993, e dove si è diplomata poi si è formata studiando a Firenze presso la Scuola di Cinema Immagina tra il 2014 e il 2017. I genitori Gualtiero e Caterina sono imprenditori e hanno un importante e conosciuto vivaio, il Greenhouse Garden Center, in una località vicino Pistoia. L’attrice che interpreta Gianna Nannini in Sei nell’anima ha due fratelli, uno maggiore e uno minore, Giovanni e Raffaello, è un’appassionata di sport (nuoto, tennis, tiro a segno, equitazione) e ama anche la danza. Importante anche la sua passione per la musica è il canto (è un contralto), che è tornata fondamentale per Sei nell’anima, dove è lei stessa a cantare e interpretare in prima persona le canzone originali di Gianna Nannini incluse nel film.

La sua carriera d’attrice, fino a qui, è stata abbastanza sotto traccia. Nel 2020 è apparsa nel film Re minore di Giuseppe Ferlito, suo maestro a Firenze, ma già nel 2016 aveva fatto una comparsata nella serie tv Rai L’allieva, con Francesca Mastronardi, e l’anno successivo era apparsa in un altro film di Ferlito, Zoroastro. Sei nell’anima è dunque il progetto più importante a cui Letizia Toni abbia mai lavorato, e può essere un importante trampolino di lancio per la sua carriera.

Come Letizia Toni è stata scelta per il film Sei nell’anima

Come raccontato in diverse interviste molto probabilmente Letizia Toni è riuscita a conquistare il ruolo da protagonista grazie all’interpretazione della canzone La Differenza di Gianna Nannini. In realtà l’attrice non sapeva durante i provini che si trattasse di un biopic sulla cantante senese ma casualità volle che scelse proprio un suo brano. Questa scelta si è appunto rivelata azzeccata e ben augurante, e la 31enne attrice pistoiese ha spiegato al magazine Al Femminile che in casa sua, da piccola, le canzoni della Nannini venivano ascoltate di frequente. Tra l’altro poco prima di essere scritturata per il film Sei nell’anima ha assistito ad un concerto di Gianna Nannini a Firenze.