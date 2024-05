Chi è senza peccato il finale annuncia The Dry 2

Chi è senza peccato è un film del 2020 diretto da Robert Connolly con Eric Bana protagonista: il finale annuncia l’uscita di un sequel.

Nel 2020 la sua uscita fu una piccola sorpresa per il pubblico e per il botteghino, non solo in Italia. Il poliziesco australiano Chi è senza peccato (titolo originale: The Dry), tratto dall’omonimo romanzo del 2016 scritto da Jane Harper, è stato uno dei film più interessanti della stagione, conquistando una schiera di fan accaniti. Il film ha incassato oltre 15 milioni di dollari, ma soprattutto ha conquistato la critica, ha dato voti molto alti alla pellicola interpretata da Eric Bana. Questo ha permesso di mettere subito in cantiere un sequel, che d’altronde veniva già annunciato nel finale del film. L’agente federale Aaron Falk torna nella sua città natale, all’inizio di Chi è senza peccato, per indagare sull’omicidio-suicidio del proprio amico Luke, che ha ucciso la moglie e il figlio per poi togliersi la vita. Tutto sembra essere abbastanza chiaro, in questo caso, ma il protagonista è convinto che qualcosa non torni, e finirà per scoprire una verità molto diversa da ciò che tutta la comunità crede. Oltre a risolvere il caso, Aaron scoprirà per nel finale un dettaglio sulla morte, avvenuta vent’anni prima, della sua ragazza Ellie, che lo aveva costretto a lasciare la città, dato che molti lo accusavano ingiustamente.

Il protagonista rinviene infatti il diario di Ellie, in cui la ragazza raccontava gli abusi subiti da suo padre Mal. In un flashback, si vede Mal che, per impedire alla figlia di scappare, la annega nel fiume. Così, si assisteva nell’epilogo ad Aaron che, con lo zaino di Ellie, faceva ritorno in città camminando lungo il letto del fiume, ormai asciutto. Un finale che lasciava aperta la porta a un seguito, in cui si dovrà fare chiarezza e giustizia dell’omicidio di Ellie.

The Dry 2 su Netflix

Il seguito di Chi è senza peccato – The Dry è uscito proprio quest’anno, a marzo 2024. Entrato in produzione nel 2022, vede la riconferma del cast e dello stesso regista Robert Connolly, con una scenaggiatura basata sul seguito letterario scritto sempre da Jane Harper. Il titolo originale è Force of Nature: The Dry 2, mentre in italiano è uscito come Force of Nature: Oltre l’inganno. Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 14 marzo, ma arriverà presto in streaming su Netflix: il debutto sulla piattaforma è previsto per il 10 maggio.