Villetta con ospiti location: dove è stato girato vi stupirà

Villetta con ospiti è un film di genere drammatico del 2020 diretto da Ivano De Matteo e con protagonista Marco Giallini: quali sono le location in cui è stata girata la pellicola

La tranquilla vita di una famiglia benestante in una cittadina di provincia viene improvvisamente sconvolta da un delitto che farà emergere segreti e ipocrisie di tutti i personaggi. Mentre infatti si trova in casa senza il marito – allontanatosi con l’amante e adducendo la lontananza a motivi di lavoro – una donna spara e uccide un presunto intruso. Tutto si rivela però un tragico equivoco: la vittima è il fidanzato segreto della figlia, la cui madre è pure la badante della nonna della famiglia. Tutti hanno qualcosa da nascondere, e nessuno è disposto a lasciare che questo omicidio diventi di dominio pubblico. È questa la trama di Villetta con ospiti, un film del 2020 diretto da Ivano De Matteo (La bella gente, La vita possibile) con Michela Cescon e Marco Giallini. Un dramma con evidenti risvolti sociali, immerso nella provincia del Nord Est italiano. L’ambientazione della storia, infatti, è quella del Veneto, come viene detto nel corso della pellicola, anche se non viene spiegato esattamente dove ci troviamo.

Non mancano infatti le scene che sono state girate nella regione, in particolare a Bassano del Grappa, una cittadina di oltre 42.000 abitanti nella provincia di Vicenza. Qui si sono svolte, nel 2018, le riprese degli esterni in città, come ad esempio la scena alla festa del paese, che si svolge sul sagrato del Duomo di Piazza Castello. Altre location venete di Villetta con ospiti sono il Bar Danieli e Piazza della Libertà, sempre a Bassano del Grappa. In città si trova anche il luogo in cui è stata ambientata la Cantina Tamarin, che è in realtà una casa di riposo gestita delle suore, Casa Betania. Sorprendentemente, tutte le altre location del film non si trovano in Veneto.

Villetta con ospiti la vera villa

L’ambientazione principale di Villetta con ospiti è ovviamente la villa collinare dove vivono i protagonisti e dove avviene l’omicidio. Questo edificio non si trova in Veneto, ma da tutt’altra parte. La vera villa del film sorge infatti a Grottaferrata, un comune di poco più di 20.000 abitanti a sud est di Roma, non lontano dall’aeroporto di Ciampino e dal Lago Albano. La vera villa di Villetta con ospiti si trova in via di Villa Grazioli 20, a nord appena fuori da Grottaferrata. Altre scene del film sono poi state girate nella vicina Frascati, presso il parcheggio Villa Tuscolana Park Hotel.