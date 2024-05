Beckett film spiegazione finale: come finisce stupisce

Beckett è un film del 2021 diretto da Ferdinando Cito Filomarino con un cast internazionale che comprende John David Washington e Alicia Vikander

Il turista americano in vacanza in Grecia assieme alla moglie ha un incidente d’auto: la vettura si schianta contro una casa isolata di campagna, e la moglie muore nell’impatto. Prima di perdere i sensi, però, il protagonista fa in tempo a vedere un adulto e un ragazzino dai capelli rossi nella casa. Da questo semplice per quanto drammatico evento, inizia un thriller spionistico in cui l’uomo, di nome Beckett, resta invischiato in un complotto politico che lo costringe a una fuga continua e a non potersi fidare più di nessuno. È questa la trama di Beckett, un film diretto nel 2021 da Ferdinando Cito Filomarino, regista italiano a capo di una sorprendente produzione internazionale distribuita su Netflix e con un cast di primissimo piano. Il protagonista è l’attore statunitense John David Washington (BlacKKKlansman, Tenet, The Creator), affiancato da Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps e Michael Stuhlbarg. Presentato tre anni fa al 74° Festival del Cinema di Locarno, Beckett ha avuto ottimi riscontri di critica in seguito.

Beckett è un uomo che si ritrova suo malgrado al centro di un intreccio assurdo e paradossale, che fa pensare a certe opere dell’autore Franz Kafka o, secondo altri, proprio a quelle del maestro dell’assurdo Samuel Beckett. Il protagonista del film di Filomarino scopre infatti che il bambino che ha visto è il figlio di un leader politico greco di sinistra, Karras, che è stato rapito dagli estremisti di destra di Alba Dorata (un partito neonazista greco realmente esistente) per ostacolare la candidatura dello stesso Karras. Ma oltre agli estremisti responsabile del crimine, il turista americano scopre che nel complotto sono invischiate molte altre persone, tra cui anche la polizia e un funzionario dell’ambasciata statunitense.

Beckett film l’evento che cambia il destino del protagonista

Nel finale del film, Beckett raggiunge Piazza Syntagna, un importante luogo nel centro di Atene, dove deve svolgersi un comizio di Karras. Proprio in quel momento, però, avviene un attentato in cui il candidato viene ucciso, complicando ulteriormente le cose e facendo sì che molti sospetti si concentrino proprio sul protagonista. Con un grande gesto eroico, il personaggio interpretato da John David Washington riesce però a trovare e salvare il figlio di Karras ancora prigionieri degli estremisti, riabilitandosi. Infatti, il rapimento del bambino e il successivo omicidio del politico non erano legati a ragioni politiche, ma ai profondi debiti di Karras. Salvando il ragazzino, Beckett non solo dimostra di non essere colpevole del crimine, ma soprattutto riscatta moralmente la morte di sua moglie April, di cui si sente responsabile.