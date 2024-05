Chi ha ucciso Bruce Lee: la folle nuova teoria sulla causa della morte

Chi ha causato la morte di Bruce Lee a 32 anni: il mistero sull’attore di origini asiatiche e campione di arti marziali entrato della leggenda del cinema

Nel luglio 1973 Bruce Lee stava lavorando a una serie di nuovi progetti, in particolare al film Game of Death. Era sposato con Linda Emery Lee da nove anni e avevano due figli: Brandon di 8 anni e Shannon di 4 anni. Questo momento della vita dell’attore di origini asiatiche è stato narrato anche dal film Dragon – La storia di Bruce Lee prima di rivelare la morte avvenuta il 20 luglio 1973. Il grande esperto di arti marziali andò a riposarsi dopo aver lamentato un mal di testa e da quel momento non si svegliò più. Venne trovato privo di sensi dall’ambulanza, ma Bruce Lee è stato dichiarato morto all’arrivo in ospedale. La causa della morte fu un edema cerebrale, o gonfiore del cervello, anche se nel corso degli anni sono emerse diverse teorie su cosa aveva provocato questa emorragia al cervello. Negli anni ’70 gli esperti sostenevano che l’edema cerebrale fosse causato da un’ipersensibilità ai farmaci prescritti. In effetti secondo quanto rivelato dalla biografia uscita nel 2018, Bruce Lee pare abbia preso l’antidolorifico Equagesic prima di andare a dormire e non svegliarsi più. Nel corso degli anni si è parlato tanto della morte dell’attore di origini cinesi con analisi fatte anche da esperti e medici. Ad esempio il neurochirurgo Peter Wu ha dedotto che la morte di Lee è stata causata da un edema cerebrale ma senza dare certezza della causa che aveva portato a questo problema. Altri avevano suggerito che la cannabis trovata nell’organismo di Bruce Lee potesse aver contribuito alla sua morte, ma lo scienziato forense Donald Teare, a cui fu assegnato il caso, negò questa ipotesi.

Chi ha ucciso Bruce Lee? L’acqua!

Insomma c’è sempre stato molto mistero attorno alla causa della morte di Bruce Lee ma negli ultimi anni, forse per spazzare via le ipotesi di omicidio, si sono accavallate alcune teorie davvero particolari. Nel 2018 in una biografia scritta dal giornalista Matthew Polly si porta avanti la possibilità che la causa della morte di Bruce Lee fosse dovuto ad uno sforzo eccessivo e ad un colpo di calore, soprattutto perché all’attore erano state rimosse le ghiandole sudoripare ascellari nel 1972. Infine nel 2022 uno studio ha ipotizzato l’incredibile teoria che i tanti fan dell’attore stentano a credere. La causa della morte di Bruce Lee è stata l’acqua. Specialisti spagnoli hanno condotto una ricerca, pubblicata sul Clinical Kidney Journal, che suggerisce che il gonfiore del cervello potrebbe essere stato causato dall’incapacità dei reni di espellere l’acqua in eccesso.