Il silenzio degli innocenti storia vera: chi era Hannibal Lecter nella realtà

Alfredo Ballì Treviño è il vero Hannibal Lecter che ha ispirato il film Il Silenzio degli Innocenti del 1991 diretto da Jonathan Demme, nel cast Jodie Foster e Anthony Hopkins

Il dottor Hannibal Lecter, interpretato magistralmente da Anthony Hopkins, è il protagonista principale de Il Silenzio degli Innocenti. Grazie al rapporto costruito con Clarice, nel film Jodie Foster, riesce ad aiutare la stessa recluta a scovare il killer Buffalo Bill. Un personaggio affascinante per la capacità di ammaliare le vittime ma di mostrarsi anche con fare paterno quando ha davanti una persona che sceglie la verità come mezzo per dialogare con lui. Sono trascorsi tanti anni dall’uscita del film ma da sempre ci si chiede se Hannibal Lecter sia esistito nella realtà e se quindi Il silenzio degli innocenti è tratto da una storia vera. Il personaggio interpretato da Hannibal Lecter è stato creato dal romanziere Thomas Harris per il suo romanzo Red Dragon del 1981. La fonte d’ispirazione principale è reale ed è il dottor Alfredo Ballì Treviño. Nel 1959 divenne l’ultimo criminale ad essere condannato a morte in Messico ma la sua pena venne ridotto a 20 anni di carcere. Thomas Harris aveva incontrato il dottor Alfredo Ballí Treviño mentre lavorava come giornalista per una rivista americana negli anni ’60 e aveva visitato una prigione in Messico in quel periodo per intervistare un altro serial killer. In prigione, quest’ultimo era stato colpito a una gamba da una guardia e ad operarlo per rimuovere i proiettili era stato proprio il personaggio che ha ispirato Hannibal Lecter. Di famiglia benestante, era un abile chirurgo prima che si scoprisse che aveva ucciso il suo collega e presunto fidanzato, Jesus Castillo Rangel. Il modo in cui il dottor Alfredo Ballí Treviño è stato incredibilmente preciso e inquietante riuscendo a dividere il corpo in più parti e metterle in una piccola scatola per poi seppellirlo nel cortile di sua zia.

Alfredo Ballì Treviño oggi che fine ha fatto il vero Hannibal Lecter

Dopo l’arresto Ballí non ha mai negato le accuse e alla fine è stato rilasciato dal carcere dopo una condanna a 20 anni, riprendendo a lavorare come medico e morendo nel 2009. A differenza di Hannibal Lecter non era un cannibale, ma tanti aspetti sono stati ripresi per creare il personaggio interpretato da Anthony Hopkins. Ballì era una persona sofisticata e colta, quasi sempre fermo proprio come il ritratto di Lecter ne Il silenzio degli innocenti. La somiglianza chiave tra Hannibal Lecter e il dottor Alfredo Ballí Treviño è la stessa inquietante eleganza e il fascino colloquiale che entrambi possiedono e che quasi sospende la paura di chi sono veramente e di cosa sono capaci. Inoltre sia Hannibal Lecter che il dottor Alfredo Ballí Treviño sono di origine lituana, un’altra caratteristica chiave che li accomuna. Il dottor Alfredo Ballí Treviño, Hannibal Lecter nella vita reale, lasciò il carcere nel 1981 e tornò nella sua città natale a Monterrey, in Messico, cercando di riprendere una vita lontano dalle luci della ribalta. Molto riluttante a parlare del suo passato violento, nel 2008 decise di rilasciare un’intervista in seguito alla diagnosi di cancro alla prostata. Alfredo Ballì Trevino è morto un anno dopo nel 2009. Non è chiaro se il momento della scarcerazione del dottore e la pubblicazione di Red Dragon siano in qualche modo collegati o semplicemente si tratti di una coincidenza (entrambe avvenute nel 1981). Il dottor Alfredo Ballí Treviño non ha mai rilasciato commenti ufficiali sui romanzi di Harris o sul personaggio di Hannibal Lecter anche dopo l’enorme successo de Il silenzio degli innocenti