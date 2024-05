Giancarlo Dettori Franca Nuti chi era il marito dell’attrice e cosa fa oggi

Giancarlo Dettori è il marito di Franca Nuti, grande attrice italiana morta a 95 anni: la coppia ha due figli

Il mondo dello spettacolo italiano dice addio a Franca Nuti, morta a 95 anni a Milano nella giornata di ieri, anche se il suo decesso è stato comunicato solo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio 2024. La grande attrice teatrale nata a Torino nel 1929 era sposata con un collega attore, Giancarlo Dettori, più giovane di lei di tre anni e meno noto a teatro, anche se più attivo al cinema e in televisione. Giancarlo Dettori è nato a Cagliari il 5 aprile 1932 e oggi ha dunque 92 anni. Trasferitosi a Roma per studiare all’Accademia nazionale d’arte drammatica, ottiene la fortuna a Milano, diventando uno degli attori di punta del Piccolo Teatro sotto la direzione di Giorgio Strehler, conoscendo in questo contesto sua moglie Franca Nuti.

Ha iniziato a lavorare in televisione e al cinema fin dagli anni Sessanta, prendendo parte in particolare a vari sceneggiati tv e a radiodrammi della Rai. Tra le opere più note a cui ha partecipato Giancarlo Dettori ricordiamo I fratelli Karamazov di Sandro Bolchi (1969), Storie dell’anno mille di Franco Indovina (1970), La commediante veneziana di Salvatore Nocita (1969) e Una storia qualunque di Alberto Simone (2000). Al cinema ha invece recitato in pellicole come Una storia milanese di Eriprando Visconti (1962), Maledetto il giorno che t’ho incontrato di Carlo Verdone (1992) e Gli sdraiati di Francesca Archibugi (2017).

Giancarlo Dettori Franca Nuti hanno figli?

Giancarlo Dettori e Franca Nuti si sono conosciuti nel mondo del teatro milanese, si sono innamorati, sposati e sono rimasti insieme per tutta la vita. Il loro matrimonio è avvenuto circa 60 anni fa, ma i due attori sono sempre stati molto riservati a riguardo, e infatti si conoscono pochissimi dettagli sulla loro vita insieme. Inoltre, i due non hanno quasi mai recitato assieme, sebbene siano stati a lungo nomi importanti del Piccolo Teatro di Milano. Qualche anno fa, in un intervista, Franca Nuti aveva rivelato che lei e suo marito hanno avuto due figli, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Uno di questi due figli dovrebbe chiamarsi Carlo Francesco, e su Facebook ha creato un gruppo specializzato nel ricordo delle carriere dei due genitori. Non è però noto che lavoro faccia o quanti anni abbia, e non ci sono informazioni di nessun tipo nemmeno su suo fratello o sorella.