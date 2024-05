Gaetano di Vaio cosa faceva il Gomorra il retroscena su O Baroncino

Gaetano Di Vaio, 56 anni, vittima di un incidente a Giugliano, è famoso per essere O Baroncino in Gomorra

Nel corso della sua carriera, l’attore e regista Gaetano Di Vaio, vittima di un incidente a Giugliano, ha affrontato una serie di ruoli diversi, ma uno dei più significativi è stato senza dubbio quello nella serie Gomorra. Pur avendo inizialmente dato poco peso al ruolo mentre lo interpretava, un retroscena non da poco raccontato dallo stesso O Baroncino in un’intervista, l’esperienza si è rivelata sorpresa una delle più importanti da un punto di vista artistico. Mentre Di Vaio lavorava al ruolo del braccio destro di Pietro Savastano, era più concentrato sul contribuire ai dialoghi e ad altri aspetti della produzione, collaborando con lo stesso regista della prima stagione di Gomorra La Serie, come Stefano Sollima. Come spesso accade, è stato solo dopo la messa in onda del capolavoro firmato Sky che ha realizzato appieno l’impatto del suo lavoro. Gaetano di Vaio grazie al ruolo di O Baroncino ha ottenuto la popolarità che mai sognava di ricevere superati i 50 anni d’eta e gli oltre 39 di carriera. Essere riconosciuto per strada, per il regista, e fermato dai fan per selfie e autografi è stato gratificante e ha reso l’esperienza ancora più significativa. Lavorare per Gomorra La Serie è stato come frequentare una grande scuola per Di Vaio. Ha avuto l’opportunità di immergersi nel nuovo cinema italiano, collaborando con professionisti come appunto Stefano Sollima, noto per la sua maestria nella cura del ritmo e della velocità nelle sue opere. Per l’attore dell’incidente a Giugliano, abituato ad una vita adrenalinica, lavorare con il suo collega è stato perfetto. La serie con Salvatore Esposito e Marco D’Amore protagonisti, ha avuto un impatto significativo anche sugli abitanti di Scampia che hanno fatto da sfondo per le riprese. Gaetano Di Vaio sottolinea che queste sono zone dove di solito non succede molto a livello cinematografico, quindi la presenza di una produzione come Gomorra è stata accolta positivamente. Per molti residenti, lavorare sulla serie ha rappresentato un’opportunità economica importante. L’attore napoletano ha riconosciuto che la serie ispitata all’omonimo libro libro di Roberto Saviano ha suscitato diverse reazioni a Napoli e oltre perché mette in luce problemi reali che affliggono la città e che il vero obiettivo dovrebbe essere affrontare le cause alla base della criminalità, anziché criticare la rappresentazione sul piccolo schermo. La responsabilità dell’emulazione, per il regista, è da risolvere alla base.

Gaetano di Vaio chi era il Baroncino in Gomorra

Per quanto riguarda la bio del personaggio interpretato da Gaetano di Vaio in Gomorra La Serie si tratta di O Baroncino. Non un ruolo di primo piano e si ferma al primo capitolo della saga diretta da Stefano Sollima. Il boss è amico storico di Don Pietro Savastano, non ha una piazza o una zona tutta sua, è piuttosto un vecchio tramite del ras napoletano con i narcos dell’Honduras. Ben presto Donna Imma inviando suo figlio in Centro America cerca già di farlo fuori approfittando della galera 41 bis in cui è imprigionato il marito. O Baroncino muore sul finale di Gomorra la Serie ammazzato da Pino uno degli uomini di Genny Savastano.