Will Hunting chi era Skylar nella realtà: oggi sta con una star

In Will Hunting il personaggio di Skylar, interpretato da Minnie Driver, è in realtà ispirato a una persona realmente esistita

Will Hunting è un classico moderno del cinema, il film che ha fatto conoscere al grande pubblico gli allora giovanissimi Matt Damon e Ben Affleck, oltre al regista Gus Van Sant. Uno dei personaggi secondari, ma lo stesso importanti, della pellicola è Skylar, la studentessa di Harvard che Will conosce e con cui inizia una relazione burrascosa, e che alla fine deciderà di raggiungere in California, superando le sue paure sulla possibile incapacità di gestire la loro storia sul lungo periodo. Skylar, che nel film è interpretata dall’attrice Minnie Driver, è ispirata a un personaggio realmente esistito. Il suo nome era letteralmente lo stesso: la ragazza si chiamava infatti Skylar Satenstein, e all’epoca in cui venne realizzato il film Will Hunting era la fidanzata di Matt Damon. La loro storia d’amore è in parte trasposta nel film, che è stato scritto proprio da Damon assieme ad Affleck, suo amico di lunga data. Matt Damon, prima di dedicarsi esclusivamente al cinema, era stato uno studente brillante, ed era arrivato a studiare proprio nella prestigiosa università di Harvard, dove aveva conosciuto la vera Skylar, che era una studentessa di medicina. Il personaggio del film è quindi pesantamente ispirato a lei, anche se poi i due non hanno avuto il lieto fine romantico a cui assistiamo in Will Hunting.

La coppia si separò infatti durante le riprese, e Skylar Satenstein si mise assieme a Lars Ulrich, il batterista dei Metallica. Non è chiaro come terminò la loro relazione e chi fu a “staccare la spina”, dato che nello stesso periodo anche Matt Damon iniziò una relazione con un’altra donna. Curiosamente, si trattava dell’altra Skylar, ovvero Minnie Driver, l’attrice che interpretava il personaggio della sua allora fidanzata nel film che stavano girando. Anche questa relazione non è durata molto: nel 1998, al momento di ritirare l’Oscar, i due si erano appena lasciati, e Damon aveva iniziato a frequentare la collega Winona Ryder. Tre anni dopo, Minnie Driver si sarebbe legata all’attore Josh Brolin.

Will Hunting Skylar oggi

La vera Skylar con l’ex marito Lars Ulrich

Che fine ha fatto oggi Skylar Satenstein, la ragazza che ispirò l’amore della vita di Will Hunting? Alla fine, proprio nel 1997 si sposò con Lars Ulrich, da cui poi ha avuto due figli: Myles, nato nel 1998, e Layne, nato nel 2001. La coppia si è però separata nel 2004. Da allora non si sanno più molte cose della Skylar “originale”, anche se è noto che alla fine si era laureata in medicina, diventando dottoressa in un pronto soccorso. Negli anni successivi si è specializzata in medicina d’emergenza, estetica e laser: secondo quanto riporta il suo profilo Linkedin lavora a Corte Madera, in California, dove è direttrice di Medicina estetica e laser in un clinica. Oggi ha 52 anni, e potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale.