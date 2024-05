The Substance Demi Moore svela cosa l’ha convinta a girare scene di nudo

The Substance è il nuovo film con protagonista Demi Moore, un horror che sta facendo molto discutere anche per le scene di nudo dell’attrice americana.

Al Festival di Cannes sta spopolando, e potrebbe diventare l’horror del momento: The Substance di Coralie Fargeat è il film che segna il ritorno in grande stile di Demi Moore 61enne attrice iconica di Hollywood. La pellicola – che vanta nel cast anche Dennis Quaid e Margaret Qualley – racconta di una diva del cinema che perde il posto alla conduzione di un programma tv perché ritenuta ormai troppo vecchia dal produttore. Per questo motivo, Elizabeth Sparkle, la protagonista interpretata da Demi Morre, accetta di sottoporsi a un protocollo sperimentale chiamato The Substance. A settimane alterne, potrà essere, oltre a sé stessa, anche Sue, la giovane e bella nuova conduttrice dello show. The Substance è un film che prevede diverse scene di nudo da parte di Demi Moore, che a Cannes, parlando con i giornalisti, ha rivelato un dettaglio sul perché abbia accettato di spogliarsi per il film di Coralie Fargeat. A giocare un ruolo decisivo in queste scene, ha detto l’attrice statunitense, è stata la sua co-star, la 29enne Margaret Qualley (C’era una volta a Hollywood, Povere creature, Maid). Le scene in questione, infatti, hanno fatto sì che dovesse spogliarsi completamente, trovandosi in una situazione imbarazzante e di forte vulnerabilità. La presenza e il supporto di Margaret Qualley, con cui Demi Moore ha stretto un bel rapporto di amicizia e complicità sul set, l’hanno però molto aiutata. La star di Ghost – Fantasma (1990), Striptease (1996) e Soldato Jane (1997) ha detto che la giovane collega l’ha aiutata mettendola subito a proprio agio e “molto al sicuro”. In The Substance, le due interpreti americane recitano nella parte delle due versioni della protagonista Elizabeth Sparkle, quella più anziana e quella più giovane. Nell’epilogo, questo difficile equilibrio verrà meno, portandole a scontrarsi per stabilire chi è la vera star. Demi Moore ha inoltre detto di aver accettato la parte in questo film anche per via di queste scene, che l’hanno costretta a uscire dalla sua zona di comfort.

The Substance Demi Moore e gli eccessi della chirurgia plastica

Inoltre, l’opera di Coralie Fargeat tratta una tematica molto attuale, pur declinandola nel genere horror, ovvero il corpo della donna – soprattutto delle attrici e delle donne di spettacolo – e i giudizi continui sull’invecchiamento. Questo, per lei, è un vero e proprio ritorno al cinema di primo piano: il suo ultimo ruolo è stata un’apparizione ne Il talento di Mr. C, nel 2022, ma era da diversi anni che non aveva un ruolo da protagonista in un film così importante e chiacchierato.