Il film Influencer l’isola delle illusioni del diretto da Kurtis David Harder ha un finale criptico. La spiegazione lascia un po’ di amarezza

Il film Influencer l’isola delle illusioni, titolo originale solo Influencer, del giovane regista Kurtis David Harder ha una trama banale e un finale in crescendo che non si palesa subito, di quelli che detesti se sei pragmatico. Nel cast Emily Tennant interpreta Madison e Cassandra Naud è l’attrice nei panni della psicopatica CW, e già il fatto che ci siano solo due protagoniste per l’intera pellicola e angosciante di per sé. Il film, spesso proposto in Italia su Rai 4, e categorizzato come genere horror psicologico anche se è a metà con il classico giallo americano. Il primo nodo da sciogliere il film influencer l’isola delle illusioni è sicuramente nel perché la protagonista pazza CW tra tante professioni che esistono sulla faccia della terra deve avercela per forza con le creatrici digitali. Un po’ forzato non trovate? La sua frustrazione nei confronti di chi guadagna senza lavorare e soprattutto mostrando una vita fake solo per far soldi viene sfogata nei confronti di una professione poco diffusa, soprattutto in Thailandia. Forse un influencer ha rubato alla protagonista cattiva il fidanzato e per questo ce l’ha con tutta la categoria, ma non potremo mai saperlo perché tocca a noi interpretare quello che il regista Kurtis David Harder ha voluto farci comprendere dalle immagini. L’altro enigma va risolvere e come finisce realmente il film. Sul finale di Influencer l’isola delle illusioni si vede Madison che riesce a scappare dalle grinfie della psicopatica CW. L’elemento disturbante per comprendere appieno la conclusione il messaggio che vuole mandarci il film è il sorriso beffardo del personaggio interpretato da Cassandra Naud. Proprio non è chiaro che cosa ha tanto da ridere se non è riuscita nell’intento di uccidere Madison. La risposta è chiara la spiegazione del finale di influencer l’isola delle illusioni e tutta nella soddisfazione di CW. Dopo averle ammazzato il fidanzato e rovinato la vita, che non potrà più essere come prima, la sottratta dai social dimostrandole che la sua vita fake non conta niente e che è stata dimenticata in poco tempo visto che nessuno se n’è importato della sua scomparsa. Morale del film è che non esisti davvero se hai una vita finta nonostante riesci a speculare truffando i follower.

Influencer l’isola delle illusioni 2

Non vedremo mai il sequel di Influencer l’isola delle illusioni. Secondo capitolo dell’horror sarebbe inutile da mostrare visto che si ripeterebbe sempre lo stesso copione anche se con ragazze diverse da Madison. Si comprende infatti, nel corso della pellicola, che CW adesca da tempo giovani influencer per intrappolarle su un’isola deserta e ucciderle di stenti.