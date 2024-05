Pretty Woman chi doveva fare Julia Roberts lo svela De Laurentiis Giusti

Di recente Julia Roberts ha confermato una delle voci più insistenti della storia del cinema. Al riguardo, con una rivelazione non da poco, è intervenuto anche Max Giusti nell’imitazione che fa a Gialappa’s Show del produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. La sua rubrica si chiama i segreti di Hollywood e in questo caso ha voluto svelarne uno sul film diretto da Gary Marshall. Julia Roberts è stata presa per il ruolo di Vivian a soli 22 anni e da attrice sconosciuta. Prima di lei sono state rovinate una decina di attrici tra cui anche l’italiana Valeria Golino. Al posto della rossa era stata scelta una big del calibro di Michelle Pfeiffer. Per il ruolo maschile era in pole John Travolta a cui fu preferito Al Pacino. Per motivi ancora oggi ignoti i due attori rifiutarono i ruoli e così a fare Vivian e Edward furono Julia Roberts e Richard Gere. Se vogliamo dirla tutta l’unica ad accettare fu l’attrice che ha dovuto convincere il collega a recitare in Pretty Woman. Probabilmente a causa del finale originale e della trama primordiale, davvero molto forte e tragica, nemmeno Richard Gere, in quel momento in discesa, se la sentiva di osare. La futura Vivian spinse il collega a fare la scelta giusta con un cartellone. E già questo sa di romantico! C’è un nome però che non è mai trapelato in questi anni riguardo al cast di Pretty Woman. Lo spoiler è arrivato direttamente da Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis mandando il pubblico letteralmente in delirio portando a casa una delle migliori imitazioni della sua carriera. Tenetevi stretti alla poltrona se vi siete persi il video virale dello sketch. Secondo un retroscena di Aurelio De Laurentiis (Max Giusti ovviamente ribadiamolo) per il ruolo di Vivian al posto di Julia Roberts era stato scelto Massimo Boldi. Lo so, anche noi quando abbiamo visto l’esilarante parodia del produttore cinematografico siamo scoppiati in una grossa risata (a qualcuno dal divertimento è scesa anche una lacrimuccia). Lo sketch è questo: anni fa il presidente del Napoli ha vissuto a Los Angeles il grande momento del cinema italiano ed era a caccia, insieme allo zio, di storie interessanti. Oltre a quella di Rocky spuntò anche quella di Pretty Woman, queste le parole del finto Aurelio De Laurentiis “Stavo per produrre quel film, avevo sotto contratto Richard Gere e pure là Boldi all’improvviso non l’ha voluto fare. Il ruolo del “mignottone” venne poi dato a Julia Roberts. Sarebbe stato un pochino più comico”.

Potrebbe interessarti anche: Pretty Woman finale originale troppo alternativo: chi lo ha censurato

Pretty Woman un’altra curiosità su Julia Roberts

Tante le attrici che hanno rifiutato il ruolo di Vivian in Pretty Woman ma ne spunta una insolita infiammando la curiosità di un personaggio diventato poi iconico. Tra queste spunta Molly Ringwald, ma chi è? Citata spesso nel telefilm Scrubs dal protagonista JD che quando era adolescente era innamorato di lei, l’attrice era famosa all’epoca per Breakfast Club. Ovviamente la notorietà che ha travolto Julia Roberts non è paragonabile a quella di Molly Ringwald che nel corso del tempo ha poi dedicato la sua carriera alla tv e non è mai riuscita a riconquistare quel successo che aveva negli anni Ottanta.