Sanremo 2022, tutti gli ospiti al Festival: quante stelle!

Sanremo 2022, andiamo alla scoperta degli ospiti che vedremo nelle serate del Festival che quest’anno ha puntato su grandi protagonisti del panorama musicale e una grande sorpresa

Torna il Festival di Sanremo e, come ogni anno, tanto curiosità è intorno agli ospiti che animeranno le serate dell’Ariston. Accanto ai 25 big in gara infatti nelle cinque serate del Festival ci sarà spazio anche per una sfilza di grandi ospiti che arricchiranno la kermesse musicale. Dalle cinque co-conduttrici che affiancheranno di volta in volta Amadeus ai tanti volti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo: scopriamo tutti gli ospiti del Festival.

Sanremo 2022, tutti gli ospiti

Innanzitutto, ogni serata del Festival avrà una conduttrice femminile diversa al fianco di Amadeus. Si parte con Ornella Muti, per proseguire poi con Lorenza Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e terminando con Sabrina Ferilli. Chiaramente poi ci saranno tutti gli ospiti che affiancheranno i big in gara nella serata dei duetti, la quarta. Tanti poi sono anche i super ospiti sparsi per le varie serate del Festival.

Fino a questo momento, sono stati annunciati come ospiti grandi vincitori dello scorso anno, i Maneskin, che proprio sul palco dell’Ariston hanno iniziato un percorso che li ha portati poi a un clamoroso successo internazionale. Con loro nella prima serata, spazio anche per i Meduza. Ci saranno poi due grandi icone della musica italiana come Cesare Cremonini e Laura Pausini, e uno dei volti più amati del cinema nazionale: Checco Zalone. Atteso anche Fiorello dopo le due precedenti edizioni accanto all’amico Amadeus.

Dal mondo della recitazione vengono altri quattro ospiti, che vedremo nelle varie serate del Festival, e che sono Claudio Gioele, Luca Argentero, Lino Guanciale e Raoul Bova. I quattro presenteranno le grandi fiction Rai: Makari, Doc, in cui Luca Argentero interpreta il dottor Fanti; Don Matteo, pronto ad accogliere Raoul Bova come nuovo parroco al posto di Terence Hill; Noi, che vedrà protagonista Lino Guanciale. Presente come ospite anche Matteo Berrettini, tennista numero 6 al mondo e reduce dalle semifinali agli Australian Open.

In conferenza stampa Amadeus ha spiegato che gli ospiti non sono stati annunciati in una conferenza, ma per motivi contrattuali l’ufficialità è avvenuta in più fasi.

