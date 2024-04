Terra Amara chi è Hamran e perché minaccia Hakan

In Terra Amara Hamran è un personaggio ambiguo che sul finale può rovinare Hakan e Zuleyha. Il motivo della sua vendetta

Nuovi problemi e tensioni crescenti a Cukurova. La felicità sembra non poter durare a lungo per Zuleyha e Hakan, che dopo essersi finalmente sposati si trovano a dover fare i conti con un nuovo serio guaio. L’uomo infatti deve fronteggiare con una minaccia inaspettata, che coinvolge però anche il suo stretto sodale Abdulkadir. Dietro l’uomo che mira a distruggere la pace che si sta creando tra i protagonisti della serie c’è un nuovo misterioso personaggio di nome Hamran Said. La verità dietro l’identità di questa new entry del cast di Terra amara affonda nel passato di Hakan e Abdulkadir. Si tratta infatti del figlio di un uomo che i due personaggi hanno ucciso anni prima in Libano, e che adesso esige la sua vendetta. Hakan e Abdulkadir si incontrano in segreto per discutere di cosa fare, ma abilmente Zuleyha segue il suo nuovo marito, sentendo parte della conversazione e chiedendo delle spiegazioni. Abdulkadir sarà costretto a inventare una storia per deviare i sospetti della donna, dicendole di aver chiesto ad Hakan di aiutare Vahap perché anni prima aveva contratto con lui un debito d’onore.

Hamran Said discende da una famiglia criminale molto importante a Beirut, rivale di Hakan Gumusoglu e del suo socio. Per questo suo padre è stato ucciso e la sua famiglia mandata in rovina dai due protagonisti di Terra amara, e adesso il nuovo arrivato vuole vendicarsi, se possibile colpendo anche l’innocente Zuleyha, che paga l’essere la moglie di Hakan. La situazione per Hakan e Abdulkadir si fa però piuttosto complicata, e i due iniziano a valutare i possibili modi per uscirne. Presto si fa largo quella che sembra essere per loro l’unica possibilità di uscirne puliti: uccidere Hamran. Una piccola curiosità: è impossibile reperire una fonte certa che attesti quale è il nome dell’attore che interpreta Hamran Said in Terra Amara.

Terra Amara Hakan uccide Hamran?

Hamran si è ormai stabilito a Cukurova, e non è intenzionato a lasciare la città prima di aver saldato i conti con gli assassini di suo padre. Per questo, per Hakan e Abdulkadir non c’è altra soluzione possibile che agire d’anticipo e uccidere Hamran prima che questi possa seriamente nuocere loro. il nuovo marito di Zuleyha eviterebbe anche il ricorso alla violenza, dato che ora che è sposato con una donna seria e vuole cambiare vita e metodi, ma purtroppo il libanese non ha intenzione di giungere a un accordo. Tuttavia, se Hakan non intende uccidere Hamran, Abdulkadir è di diverso avviso, e così spara e toglie di mezzo l’uomo che li sta minacciando, uccidendolo di nascosto. Hakan, ovviamente, non reagirà benissimo a questo epilogo.