Zuleyha Terra Amara che prima e dopo FOTO

Protagonista di Terra Amara, com’è è cambiata negli anni Zuleyha interpretata dall’attrice Hilal Altinbilek. Ha fatto uso di chirurgia plastica?

Bella come il sole, tutti la conoscono come Zuleyha, la protagonista di Terra Amara, anche se il suo vero è Hilal Altinbilek. L’attrice turca, nata a Smirne nel 1991 (ha dunque 33 anni, compiuti lo scorso 11 febbraio) è ormai una vera e propria stare anche nel nostro Paese, grazie all’incredibile successo della soap opera che la vede come interprete principale. La bellissima interprete turca di origini balcaniche (il padre è di origine croata, la madre kosovara) è in rampa di lancio grazie a Terra amara, e attualmente sta lavorando alla serie Şahane Hayatım, trasmessa dal 2023 su Now Tv. La soap opera turca a carattere storico, terminata in realtà nel 2022 ma ancora in corso in Italia, è stata un successo unico nel nostro Paese, al punto che Canale 5 ha deciso di trasformarla anche in un appuntamento serale, oltre alla consueta programmazione del primo pomeriggio. Tutto ciò ha permesso a Hilal Altinbilek di diventare molto nota e apprezzata qui da noi, anche se nessuno in Italia conosce in suoi esordi. E questa questione è divenuta abbastanza discussa negli ultimi giorni, dopo che sui social, in particolare su TikTok, hanno iniziato a circolare vecchie foto dell’attrice che interpreta Zuleyha. Sono scatti risalenti agli inizi della carriera, quando era ancora molto giovane, ma che lasciano supporre che l’attrice 33enne che fa Zuleyha si sia rifatta cedendo al fascino della chirurgia estetica per alcuni “ritocchini“. Nulla di strano, in realtà: nel mondo dello spettacolo, gli interventi estetici di questo tipo sono molto frequenti, e quasi mai destano particolare scandalo. Nel caso dell’attrice protagonista in Terra amara, la reazione sembra essere stata differente, soprattutto in Turchia, un paese abbastanza conservatore, da questo punto di vista. Da lì, la polemica sul “prima e dopo” di Hilal Altinbilek è arrivata anche in Italia attraverso i social network. Su Instagram si trovano parecchi confronti su com’era l’attrice qualche anno fa e com’è invece adesso, e il cambiamento drastico, soprattutto del volto, è evidente.

Zuleyha in Terra Amara più magra degli esordi

Nelle immagini, l’interprete sembra oggi più magra, anche se probabilmente influisce molto la maturazione anagrafica e il trucco. Le foto, in fatti, risalirebbero ad almeno 10 anni fa, quando Hilal Altinbilek era poco più che ventenne. Ad ogni modo, lei stessa ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica negli anni: in un’intervista a CNN Turk, la Zuleyha di Terra amara ha rivelato di aver fatto dei piccoli interventi ai denti e al naso.

