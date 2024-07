Il pericolo della porta accanto trama e come finisce film TV8

L’arrivo di nuovo vicino non è sempre una cosa positiva, come scopre la protagonista di Il pericolo della porta accanto (titolo originale: Sins in the Suburbs), un film del 2022 diretto da Sam Fichtner (Her Husband’s Secret Life) e scritto da John F. Hayes e David Ian McKendry. Del cast fanno parte Monique Lindsey, Brandon Santana (Postcard from Earth), Elizabeth Arija (East New York; Secrets on Campus), Christopher Sky (Stay Out), Jayd Swendseis (My Enemy Alpha; The Night They Came Home), Diane Robin (RoboCop; Strange Threapy) e Steph Martinez (Get Away).

La trama di Il pericolo della porta accanto segue Heather (Monique Lindsey), un’artista specializzata in restauro, che sta però attraversando un periodo difficile. La ragazza si è infatti da poco lasciata con il suo fidanzato Greg (Christopher Sky). Nel suo tranquillo quartiere di periferia si trasferisce nel frattempo un giovane ragazzo single e molto affascinante, di nome Tyler (Brandon Santana), che subito attira l’interesse di Heather. I due iniziano a conoscersi, e Tyler si rivela anche molto incuriosito dalle opere e dal lavoro della protagonista. Decidono così di uscire insieme, ma nel locale in cui si trovano una barista sembra riconoscere Tyler, credendo però che si tratti di un uomo di nome Robert.

Le cose, a questo punto, iniziano a prendere tutta un’altra piega. Tyler sembra infatti piuttosto sospetto in alcuni suoi atteggiamenti, e diversi indizi fanno nascere in Heather una preoccupante convinzione. La ragazza teme infatti che il suo nuovo vicino possa infatti essere il serial killer di cui da qualche tempo parlano i giornali, e di cui è stato diffuso anche un identikit che assomiglia proprio al ragazzo. In effetti, Tyler nasconde un drammatica segreto: è effettivamente uno stalker e un serial killer, e ucciderà anche la barista che lo ha riconosciuto, per evitare che riveli la verità, tenendo per sé i suoi orecchini.

Il pericolo della porta accanto finale

Nel finale di Il pericolo della porta accanto, la verità verrà a galla. Tyler, geloso di Greg e ossessionato da Heather, si introduce in casa della ragazza distruggendo una delle sue opere, per fare ricadere la colpa sull’ex della protagonista. Per questa storia, Greg perde il suo lavoro e accusa di questo proprio Heather. La ragazza si avvicina sempre di più al suo nuovo vicino, ignara del pericolo, e passa sempre più tempo con lui. Fino a che un giorno, in casa del ragazzo, non nota gli orecchini della barista, nel frattempo scomparsa. Tyler è infatti solito tenere dei souvenir e delle foto delle sue vittime, in una stanza segreta. La protagonista ha uno scontro finale con il killer, aiutato da Greg, sopraggiunto per cercare di parlarle: Heather riesce ad avere la meglio su Tyler, anche grazie all’aiuto dell’amica Jess (Elizabeth Arija). Il serial killer viene finalmente arrestato dalla polizia, e Heather decide di vendere la sua casa e trasferirsi altrove.