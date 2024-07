Amicizia Letale trama e come finisce film TV8

L’amicizia è una bella cosa, ma a volte può diventare un problema, soprattutto per le persone che ci stanno attorno. Si può riassumere così, molto brevemente, Amicizia letale (titolo originale: Best Friends Forever), film del 2021 diretto da Damian Romay (Fiducia tradita; Intrappolata in casa; Coincidenza d’amore) e scritto da Kelly Peters e Amy Katherine Taylor. Il cast comprende Leah Merritt (Insatiable), Harlan Drum (MacGyver; Il colore delle magnolie), Lauren Buglioli (Florida Man; Bad Mmonkey; Cinnamon), Hannah Brantley (Una torta da favola; Un matrimonio da single; La playlist del cuore) Jadon Cal (The In Between – Non ti perderò), Sallie Glaner (Incubo a occhi aperti; Il galà dell’amore) e Ruan Martins (If Loving You is Wrong).

La trama di Amicizia letale ha per protagonista Lucy (Lauren Buglioli), una giovane madre che ha da poco perso il marito, restando sola con la figlia adolescente Evelyn (Leah Merritt). Quest’ultima inizia ad avvicinarsi alla compagna di scuola Brianna (Harlan Drum), che aiuta la ragazza a uscire dalla sua timidezza e anche a superare il trauma della scomparsa del padre. Inizialmente, Lucy è molto felice di questa amicizia, ma gradualmente il rapporto tra le due ragazze inizia a diventare molto stretto, al punto che la protagonista si sente quasi esclusa dalla vita della figlia e sostituita dalla sua nuova amica. Lucy è molto protettiva, e questa sensazione sembra essere la causa delle sue preoccupazioni esagerate, ma in realtà le cose prenderanno presto una piega molto più drammatica.

A un certo punto, infatti, la madre di Brianna, Mindy, muore tragicamente, lasciando orfana la ragazza. Lucy decide di ospitare la ragazza in casa propria, così da poter terminare la scuola e stare accanto a Evelyn. Ma presto i comportamenti della nuova inquilina incominciano a destare preoccupazione nella protagonista del film. Lucy inizia a cercare una qualche parente a cui affidare Brianna, e nel frattempo incontra Greg, l’ex di Mindy, che le assicura che lui non ha niente a che fare con l’omicidio della madre della ragazza. Lucy inizia a sospettare che Brianna sia responsabile del delitto. Ma le cose precipitano, perché altri omicidi sconvolgono la vita delle protagoniste: prima quello di Sarah Louise, una parente a cui poteva essere affidata Brianna, e poi di Alex, il nuovo fidanzato di Brianna.

La polizia brancola nel buio, ma quando Lucy scopre che sua figlia non è più nella sua stanza, teme il peggio, e si precipita a casa di Brianna per salvare Evelyn. Nel finale di Amicizia letale, però, la protagonista scoprirà la tragica verità dietro questa scia di omicidi. Brianna non è la responsabile dei crimini, ma una vittima: la killer è infatti Evelyn, che sta togliendo di mezzo tutte le persone che potrebbero separarla dalla sua migliore amica. L’intervento del detective Hunk permette infine di assicurare la giovane assassina alla giustizia, prima che possa fare male ad altre persone. Quattro mesi più tardi, Lucy fa visita a Evelyn in un istituto psichiatrico, e madre e figlia sembrano riavvicinarsi. Ma nel frattempo, si scopre che in realtà Brianna non era del tutto innocente.