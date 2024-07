Siriana Temptation Island con Zaniolo: la verità

Le tentazioni non si limitano al ristretto ambito dell’Is Morus Relais, a quanto pare. Secondo le ultime voci del mondo del gossip, infatti, una delle tentatrici della dodicesima edizione di Temptation Island sarebbe vicina al calciatore della Nazionale Nicolò Zaniolo. Il giocatore 25enne, dopo un’esperienza all’estero, è appena rientrato in Italia, accordandosi con l’Atalanta. E, secondo queste indiscrezioni, ricominciando anche a sentirsi con Siriana Schifi.

Lei è una delle tentatrici di quest’anno nel programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, e nella puntata del 18 luglio l’abbiamo vista avvicinarsi a Raul Dumitras, il fidanzato di Martina De Ioannon. Siriana ha 24 anni, è originaria di Rieti, nel Lazio, e lavora come imprenditrice. In realtà, il suo vero nome è Siria, ma nel programma di Mediaset hanno preso a soprannominarla Siriana, per non confonderla con la concorrente Siria Pingo. E soprattutto ha già avuto una frequentazione con Zaniolo nel 2022, quando l’attaccante nato a Massa giocava nella Roma.

Da qualche giorno, però, la coppia Zaniolo Siriana sta tornando a fare discutere, dopo che la tentatrice di Temptation Island ha rivelato a Fanpage.it che il calciatore ha ripreso a telefonarle. In realtà, però, da quel che si sa il loro attuale rapporto si ferma qui. Siriana ha infatti rivelato che non intende rispondergli, dato che lui oggi è fidanzato (è tornato insieme alla sua ex storica, Sara Scaperrotta, che gli ha dato anche un figlio in passato). Anche la loro precedente relazione, ha spiegato lei, non era andata molto avanti, fermandosi al bacio, dopodiché lei lo aveva lasciato, anche perché nel frattempo Zaniolo si era spostato a giocare all’estero.

Da quando è tornata dalle registrazioni di Temptation Island (che viene trasmesso in differita: i protagonisti sono già tutti a casa dall’inizio della messa in onda su Canale 5), Siriana Schifi ha iniziato a ricevere telefonate dal calciatore, ma assicura di avergli risposto una sola volta, per dirgli di non chiamarla più.

Siriana Temptation Island Instagram

Secondo Siriana, Zaniolo avrebbe ripreso a cercarla dopo aver visto il suo nome tra le tentatrici della nuova stagione di Temptation Island. Il programma di Canale 5 sta infatti dando una certa visibilità alla 24enne rietina, che probabilmente potrebbe puntare, nel prossimo futuro, a costruirsi una solida carriera nello show business italiano. In attesa di vederla in un nuovo programma televisivo, magari già nel corso della prossima stagione, potete seguirla sul suo profilo Instagram, che è seguito da oltre 49.000 follower.