Terra Amara con chi si sposa Zuleyha: Fikret o Hakan? Tanto muore

Terra Amara finisce con un matrimonio nel sangue: sarà ucciso chi si sposa con Zuleyha che porterà ad un finale inatteso

Le anticipazioni su come finisce Terra Amara, intendendo l’ultima puntata in assoluto della soap turca, vedono Zuleyha che sposa un altro uomo dopo la morte di Demir che farà la stessa fine dei suoi ex. Non c’è pace, infatti, per l’Altun che visto morire uno dietro l’altro i suoi grandi amori. Prima Ylmaz, vittima di un incidente stradale, che è il padre di suo figlio. In seguito a perdere la vita, dopo un agguato di Abdulkadir, è stato appunto lo Yaman, proprio quando dopo la nascita della loro adorata bambina si erano innamorati perdutamente. Quando sembrava finita la vita sentimentale per Zuleyha, chiusa nel suo ruolo di madre e imprenditrice, un personaggio molto vicino al suo defunto marito Demir, all’improvviso, diventa il suo angelo custode. Quest’uomo difende la bella vedova Yaman dai tentativi di Abdulkadir di impossessarsi dell’azienda, le salva la vita impedondo che venga data all’Altun la pena di morte, ma soprattutto smaschera con un tranello i loschi piani di Betul. L’uomo con cui si sposa Zuleyha sul finale di Terra Amara ha subito un drastico percorso che potremmo definire catartico. Prima vuole uccidere Demir e impossessarsi dei suoi beni provando per lui un forte rancore e seta di vendetta. Poi è grazie all’amore che arriva la conversione di questo personaggio che diventa, almeno idealmente visto che anche lui muore, il marito perfetto dell’Altun. Inizialmente, il personaggio interpretato da Hilal Altinbilek non prova gli stessi sentimenti, poi inizia a negare a se stessa l’amore per lui per cedere infine alla grande passione. Sí, avete capito bene in Terra Amara chi si sposa con Zuleyha è Hakan, inizialmente presentatosi nella soap con la falsa identità di Mehmet.

L’amore che Fikret prova per Zuleyha si rivelerà essere ben presto non altro che una suggestione. Con la morte dell’adorata fidanzata la dottoressa Mujgan a causa di un aereo precipitato e l’assassinio di Demir, fratellastro prima odiato poi apprezzato, anche il personaggio di Furkan Palali si è trovato spaesato. Nel corso delle ultime puntate di Terra Amara sviluppa un esasperato senso di protezione per la cognata. Questo voleva proteggere in memoria dello Yaman lo fa avvicinare molto al personaggio interpretato da Hilal Altinbilek, iniziando a provare per lei un affetto profondo che confonde con qualcosa di più

Terra Amara perché Fikret non ama davvero Zuleyha

La prova che Fikret non ama realmente Zuleyha si palesa quando anche lui decide di convolare a nozze. Ovviamente non stiamo parlando di Betul che verrà sedotta e abbandonata. In Terra Amara Fikret sposa Zeynep. Amica di infanzia di Cetin con cui ha condiviso i banchi di scuola, questa dolce ragazza arriva a Cukurova per prendere servizio in qualitá di insegnate di chimica al liceo della cittadina turca. Lutfiye rimane colpita dai modi gentili della giovane e comprende che potrebbe essere la donna perfetta per il personaggio di Furkan Palali. Il primo incontro è combinato all’insaputa dei due. Sarà un colpo di fulmine, vanno insieme al cinema, al cena scatta il primo bacio ed arriva la proposta di matrimonio. Fikret e sua moglie Zeynep avranno una figlia che chiameranno Mujgan in memoria della dottoressa. Ovviamente cresceranno Ali Adnan come se fosse loro. Tragico finale per Zuleyha che sposa Hakan che diventa suo marito per qualche ora. Muore infatti durante i festeggiamenti salvato da Betul per salvare la vita alla moglie, reale obiettivo della truffatrice.

Copyright Image: ABContents