Vite al Limite Krystal oggi: il matrimonio finito e la truffa sul peso

Sembrava essere una delle pazienti migliori del dott Nowzaradan e invece dopo Vite al Limite Krystal Stoor oggi ha lasciato esterrefatti i suoi fan

Una delle protagoniste della dodicesima stagione di Vite al Limite è Krystal Stoor, 36 anni e mamma di due bambine Rai e Faith. La donna ha partecipato al reality che ha come protagonista il dott Nowzaradan perché decisa a perdere peso in vista del suo matrimonio con l’uomo della sua vita, Damian Marsden. Così come avviene in tutte le puntate del programma Krystal ha raccontato la sua storia spiegando che solo grazie al cibo trova conforto. Nonostante i genitori siano sempre stati preoccupati per il suo peso, non era mai riuscita a dimagrire e a 16 anni rimase incinta della sua prima figlia. Grazie al supporto costante della mamma si è diplomata ma a 36 anni non ha mai trovato qualcosa che la potesse appassionare. Krystal partecipa a Vite al Limite con un peso 313 kg, vive con i genitori per problemi economici e ha difficoltà a muoversi e a svolgere le semplici attività quotidiane. Il suo sogno è sposare Damian e nonostante abbia già avuto due matrimoni questa volta vuole perdere perso prima di accettare la proposta del suo compagno. Nella puntata a lei dedicata il percorso per dimagrire durante più di un anno. Grazie al dott Nowzaradan Krystal Stoor inizia ad apportare modifiche alla sua dieta e alla sua routine di esercizi per ottenere l’approvazione per la chirurgia bariatrica e prima di recarsi in clinica si sposa con Damian a casa dei suoi genitori.

Vite al Limite Krystal oggi: il divorzio e quanto pesa ora

Dopo aver superato i test necessari Krystal di Vite al Limite si è operata e a due mesi dopo l’intervento chirurgico pesava 229 kg. In tutto aveva perso 84 kg grazie anche ad una dieta liquida seguita per 30 giorni. In queste condizioni non aveva più bisogno della sedia a rotelle e camminava esclusivamente con un bastone. Cosa è successo dopo ha davvero dell’incredibile anche perché la puntata a lei dedicata si conclude con la donna felice al parco con il marito e le sue due figlie. Successivamente grazie ad alcune segnalazioni sui social si è scoperto che pochi mesi dopo il matrimonio Krystal e Damien si sono lasciati. La trasmissione è stata girata nel 2022, ma già a luglio 2023 la paziente del dottor Nowzaradan era single. Krystal di Vite al Limite oggi ha una nuova relazione con un uomo che si chiama Joey Ormsbee e usa un altro cognome, non più Stoor ma Anglesey. Quello che più ha lasciato esterrefatti i fan del programma è che non si sa nulla sul peso di Krystal dopo Vite al Limite. Non si sa se abbia continuato a seguire la sua routine alimentare e di esercizio fisico e non si sa nulla sulle sue condizioni di salute. Tutte le foto pubblicate sui social mostrano solo il viso della donna e non si può capire se abbia davvero continuato il suo percorso. Krystal di Vite al Limite oggi non si sa che peso abbia e tutti temono che abbia ripreso kg. Se avesse lavorato sodo avrebbe perso dai 15 ai 20 kg dopo l’intervento chirurgico ma è lo stesso dott Nowzaradan a ricordare sempre che le probabilità di successo a lungo termine sono meno del 5%.