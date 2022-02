Tananai in concerto, date tour 2022: costo prezzi biglietti

Tananai è arrivato ultimo al Festival di Sanremo, ma è tra i protagonisti più amati dal pubblico: scopriamo quando potremo vederlo in tour.

La vittoria a Sanremo giovani gli è valsa l’accesso alla gara dei big al Festival e Tananai, nonostante l’ultimo posto nella kermesse musicale, ha saputo cogliere alla grande quest’occasione per mettersi in mostra presso il grande pubblico. La sua Sesso occasionale ha infatti raccolto un ottimo seguito di fan e soprattutto il cantante ha saputo costruire il proprio successo soprattutto con alcune gag sui social media dopo il Festival. Dall’esultanza per l’ultimo posto alla tentazione di concorrere all’Eurovision con altri paesi, il personaggio di Tananai ha saputo catalizzare l’attenzione nei giorni che hanno immediatamente seguito il Festival e ora tutti si chiedono quando sarà possibile vedere il giovane cantante in concerto. Scopriamo tutti i dettagli.

Tananai: le date del tour

Sarà possibile vedere Tananai in tour nel 2022. Il giovane cantante sarà protagonista di due date a marzo: il 24 a Roma, a Largo Venue, e il 28 a Milano, ai Magazzini Generali. Naturalmente le date sono da confermare per via dei soliti problemi legati al coronavirus, che minaccia sempre eventi di questo genere, ma al momento non ci sono notizie circa spostamenti, per cui sarà possibile, salvo novità, vedere dal vivo a marzo uno dei protagonisti del Festival di Sanremo.

Tananai: i prezzi dei biglietti

I biglietti per i concerti di Tananai sono acquistabili tramite la piattaforma di TicketOne. Sia per la data di Roma che per quella di Milano il costo del ticket è di 20 euro ed è posto unico, non numerato. Nei due concerti del cantante si potrà assistere senza ombra di dubbio alla hit sanremese, Sesso occasionale, ma anche tutti i singoli che hanno visto la luce finora, da Esagerata a Baby Goddamn e Maleducazione. Chissà che possa esserci spazio anche per la canzone realizzata in featuring con Fedez, Le madri degli altri, contenuta all’interno dell’album milanese: Disumano.

