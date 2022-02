Via con me testo significato canzone Paolo Conte

Via con me è la canzone più iconica del grande cantautore Paolo Conte: vediamo il testo e il significato del brano.

Era il 1981 quando Paolo Conte pubblicò Via con me, brano destinato a scrivere la storia della musica italiana. Col tempo la canzone è diventata leggendaria, un vero e proprio simbolo del genere jazz in Italia. Vediamo dunque il testo e il significato del brano.

Via con me di Paolo Conte: il significato della canzone

Il brano rappresenta una sorta di inno alla libertà e all’amore. Una vera e propria ballata jazz che invita a lasciarsi tutto indietro, senza rimpianti, e ad andare via, a seguire i propri sentimenti. L’amore è la meraviglia che può portare via due innamorati, finalmente liberi di amarsi lasciandosi tutto alle spalle.

Via con me di Paolo Conte: il testo della canzone

Via via

Vieni via di qui

Niente più ti lega a questi luoghi

Neanche questi fiori azzurri

Via via

Neanche questo tempo grigio

Pieno di musiche

E di uomini che ti son piaciuti

It’s wonderful

It’s wonderful

It’s wonderful

Good luck my baby

It’s wonderful

It’s wonderful

It’s wonderful

I dream of you

Cips, cips

Doo doo doo doo doo (ci-boom, ci-boom, boom)

Doo doo doo doo doo (ci-boom, ci-boom, boom)

Doo doo doo doo doo

Via via

Vieni via con me

Entri in questo amore buio

Non perderti per niente al mondo

Via via

Non perderti per niente al mondo

Lo spettacolo d’arte varia

Di uno innamorato di te

It’s wonderful

It’s wonderful

It’s wonderful

Good luck my baby

It’s wonderful

It’s wonderful

It’s wonderful

I dream of you

Cips, cips

Doo doo doo doo doo (ci-boom, ci-boom, boom)

Doo doo doo doo doo (ci-boom, ci-boom, boom)

Doo doo doo doo doo

Via via

Vieni via con me

Entra in questo amore buio

Pieno di uomini

Via

Entra e fatti un bagno caldo

C’è un accappatoio azzurro

Fuori piove, è un mondo freddo

Ah, it’s wonderful

It’s wonderful

It’s wonderful

Good luck my baby

It’s wonderful

It’s wonderful

It’s wonderful

I dream of you

Cips, cips

Doo doo doo doo doo (ci-boom, ci-boom, boom)

Doo doo doo doo doo (ci-boom, ci-boom, boom)

Doo doo doo doo doo

