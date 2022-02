Io credo testo e significato canzone Valerio Scanu

Tra i cantanti che proveranno a strappare la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision c’è anche Valerio Scanu: vediamo il testo e il significato del suo brano.

Prende il via Una voce per San Marino, la gara che decreterà chi rappresenterà lo stato all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, aggiungendosi a Mahmood e Blanco, che ovviamente rappresenteranno l’Italia dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Brividi. Tra gli artisti in gara a Una voce per San Marino c’è anche Valerio Scanu: vediamo il testo e il significato della sua canzone Io credo

Valerio Scanu, il significato di Io credo

Valerio Scanu prova a conquistare un posto all’Eurovision con un brano che parla del delicato tema della fede, intesa però come tema generale, quello del credere. Ciò in cui si crede è una cosa personale e alla fine quali sono le differenze tra le varie religioni? Come dice Valerio Scanu, Dio s’interessa alla sostanza, mentre gli uomini, stupidi, pensano alla forma. Da questo principio il cantante si auspica che cadano tutte le differenze e spera nella tolleranza e nell’accettazione.

Valerio Scanu, il testo di Io credo

Io credo perché non si sa mai

credo di alieni che ci guardano dall’alto

che ci mandano i segnali

ai fantasmi nei castelli credo che anche gli animali

hanno un’anima

e che esiste un paradiso per i cani

che hanno amato i bambini, i bambini

Io credo perché non si sa mai

credo all’amore che oggi nasce dopo muore, poi rinasce

che si trasforma in qualcos’altro con tipo un fiore profumato

non si crea ne si distrugge

tutto quanto viene solo trasformato

solo il prato della vita, della vita

E faccio il segno della croce in una Sinagoga ripeto tutto il mio rosario

dentro una moschea

credo che Dio non si interessi della forma

lui pensa solo alla sostanza delle cose

mentre noi uomini purtroppo stupidi

ci interessiamo della forma, delle forme, della firma

Io credo perché non si sa mai

perché ho paura di chi non ha mai paura di sbagliare

credo al bene e quindi

credo che l’amore può salvare da tutto il male

che riconosco e che la notte

fa tremare ma per fortuna che c’è il tuo cuore…

il mio cuore

E faccio il segno della croce in una Sinagoga ripeto tutto il mio rosario

dentro una moschea

credo che Dio non si interessi della forma

lui pensa solo alla sostanza delle cose

mentre noi uomini purtroppo stupidi

ci interessiamo troppo delle cose inutili

E faccio il segno della croce in una Sinagoga ripeto tutto il mio rosario

Prego a la Mecca, a Roma, a Gerusalemme

il mondo fosse governato dalle mamme

non ci sarebbero più figli in guerra

su questa terra, su un’altra terra

Io prego perché non si sa mai

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI